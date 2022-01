Hospital niega trasplante a hombre no vacunado contra COVID

Tracey Ferguson/AP

MENDON, Massachusetts, EE.UU. (AP) — Un hospital de Boston se defendió luego de que la familia de un hombre afirmó que le negaron un corazón nuevo por rehusarse a vacunarse contra el COVID-19, señalando que la mayoría de los programas de trasplantes del país establecen requisitos similares para mejorar las posibilidades de supervivencia de los pacientes.

La familia de D.J. Ferguson señaló en una petición de financiamiento colectivo esta semana que los directivos del Brigham and Women’s Hospital le dijeron al hombre de 31 años de edad, padre de dos hijos, que no era elegible para el procedimiento debido a que no está vacunado contra el COVID.