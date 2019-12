Principal Peter Sullivan has announced the first marking period honors list at Madison Middle School: Honors with Distinction Grade 6 — Alexis Abellard, Ferris Aissa, Elisa Alt, John Antonini, Angela Bai, Kylah Baron, Ashmeen Batra, Peyton Beardsworth, Chauncey Biggs, Nithin Biju, George Blake, Abigail Burke, Leah Carillo, Christian Castiello, Caden Christopher, Tula Coppola, Jason Costello, Aleksandra Czajkowski, James Demers, Thomas DiCorpo, Rachel Dizney, Salma El-Mouwfi, Emelia Field, Delia Fruin, Olivia Fuimara, Sean Galla, Kacey Gallagher, Katherine Gentry, Nathaniel Grashow, Madden Gray, Leah Greco, Christopher Gregg, Pierce Gremse, Rithik Gunda, Ali Hassan, Mitchell Haynes, Chloe Henderson, Addison Hoefer, Edward Hughes, Dean Jackson, Joshua Jacob, Suhani Jhala, Rihanna Aeisha Juinio, Katie Kha, Olivia Kotula, Maria Kourounis, Maya Kuramoto, Sydney Laganza, Isabelle Lee, Elizabeth Lehman, Angela Li, Sara Liptak, Maya Louis, Marley Lugg, Jude Magnotti, Alexander Mastrogiannis, Callie McGillicuddy, Madeline McKeon, Emily Miskowiak, Eve Munden, Dylan Mysliwiec, Dante Neri, Kandra Nguyen, Joseph Nicolia, Zuri Njoroge, Kairat Otorov, Alexa Palo, Isabella Pangilinan, Anivarth Parthasarathy, Jackson Pond, Brianna Potok, Antonio Principi, Amberleigh Quiles, Christopher Rende, Rahas Sachdeva, Aryaveer Sandhu, Brennan Scally, Jake Scionti, Kayla Sheridan, Adrianna Smagacz, Brady Smith, Luca Solustri, Addyson Stewart, Taylor Tarantino, Michael Torrani, Linh Tran, Carly Vitola, Sarah Walters, Caleb Wuchiski, Lola Yates, Miranda Yoguez, Caitlin Zacchia. Grade 7 — Cameron Agliotta, Mara Ashby, Isabella Ayres, Grace Bartlett, Peyton Bashar, Jenna Bershefsky, Matthew Bucci, Isabella Cabral, Elizabeth Caron, Hannah Carranza, Dean Chamberlin, Nadia Champagne, Keira Citarella, Anne Codd, Grace Codd, Kaelon Commodore, Alexandra Cotto, Elise Daly, Abigail Dayton, Daniel Dedvukaj, Elyssa DeFranco, James Delaney, Logan DelaRosa, Isabella DiMarino, Sarah Edwards, Ryley Filush, Luke Hatzis, Vanessa Herrera, Charlotte Huang, Carol Hughes, Emma Hull, Matthew Kalarickal, Yuvraj Kapoor, Ava Karolus, Sara Kubicko, Katelyn Landin, Jack Larkin, Cecilia LaSpina, Brooke Levine, Charlotte Lewis, Julia Lorant, Mark Lumpinski, Vanessa Maignan, Francis Mastriani, Samara McGlynn, Lily Mickiewicz, Owen Miller, Joseph Nguyen, Amani Njoroge, Kibali O'Donald, Lyla Petitti, Jacob Potok, Sadie Rappa, Katelynn Robinson, Klara Schempp, Parker Seastrong, Aarushi Sharma, Jaspreet Singh, Sierra Steele, Viet Tran, Lauren Wade, Emmett White, Benjamin Wojenski. Grade 8 — Carys Anku, Sofia Bacolas, Jordan Blank, Sarah Bogen, Justin Britell, Owen Bull, Devin Campbell, Sophia Carletto, Zaid Choudhry, Elizabeth Clark, Sofia Coelho, Brecken Cullinan, Andre Luis Espiritu, Cadence Firgeleski, Jake Fitzsimons, Emily Galeano, Cole Galla, Jared Haynes, Brianna Jackson, Jaiden Jacob, Parth Jain, Emily Kaflinski, Leela Kocinsky, Abigail Lee, Kathryn Marchand, Mason Mascola, Samuel Miller, Aisuluu Otorova, Cy Pavlov, Savannah Pile, Kirsten Pond, Ariana Sebourne, Rebecca Sexton, Sadie Smith, Alexander Ten, Devon Watson, Mia Whipple, Shannon Wilk, Walter Withrow. High Honors Grade 6 — Arianna Annunziato, Cameron Baldino, Samantha Biondi, Jillian Blake, Harrison Cartell, Isabella Castano, Karli Chirgwin, Henry Cooke, Charles Cooper, Luke Cretella, Alexandra Dias, Kate DiGiovanni, Maxwell Durden, Charlotte Farrelly, Diana Flores, Alexander Friedman, Brody Ganino, Caleb Garcia, Sydney Girard, Conor Glynn, Cameron Grabiec, Kailey Hall, Kayleigh Henry, James Kantor-Register, Mason Katz, Henry Kunkel, Jack Kuroghlian, Laurine Laude, Sloane Lilly, Jaden Lima, Faith Liptak, Emmanuel Liriano, Isabella Matta-Restrepo, Ronald Mercado, Jack Messler, Samantha Mickiewicz, Thanh Nguyen, Julianna Paine, Liam Paulson, Morgan Picard, Evelina Plaskowicki, Leah Poholek, Kiersten Pontillo, Lauren Riccio, Alexandra Riehl, Alexander Roth, Leenoy Sahar, Aryaman Singh, Matthew Sullivan, Jared Tibbals, Alec Valera, Kalisha Vijayaprathapan, Matthew Wang, Paige Whipple, Sofia Youssefi. Grade 7 — Rishabh Allade, Mateus Almeida, Luna Arar, Peter Bahr, Maximus Baldino, Vedanta Bhargava, Trinity Bochicchio, Paola Cardona, Kaitlyn Chamberlain, Bailey Chapin, Salina Chen, Enoch Choi, Xeor Cruz, Toby Cummings, Remy DeNomme, Vaanya Dhir, Edward Eisenman, Emilly Ferreira, Elizabeth Foote, Troy Galviz, Abigail Gombos, Alexander Goncalves, Oliver Heintz, Rami Hennawi, Isaiah Henry, Lucas Husted-Edwards, Michael Inesta, Alaina Inzero, Mya Jimenez, Shane John, Lola Karimi, Michael Kay, Daniel McCarthy, Joseph Melia, Shawn Miller, Aarav Modi, Mariah Moran, Nicola Munia, William Nagy, Ryan Paine, Elliana Pappa, Addison Pastore, Louise Pavie, Karolynne Pimenta, Allison Pucciarelli, Eshan Rahman, Destin Randall, Chase Reynolds, Isabella Rios, Jayden Rivera, Ella Rocco, Brayden Rogers, Kylie Sabad, Jackson Sanderson, Noah Scrofani, Abigail Searles, Sreejan Selvamohan, Bryan Seres, Dominick Spadaro, Blake Taraska, Daniel Vaeth, Alex Vaz, Daniel Vidal, Mia Weber, Bailey Wright, Aubrie Wuchiski, Matthew Yao, Jaret Zielinski. Grade 8 — Chloe Abellard, Yousef Afifi, Tiffany Albertorio, Patrick Allen, Nicholas Ambrosio, Kimberly Aulac, Mathias Ayala, Sahana Balagali, Nathan Russel Beldoro, Conlan Bremer, Aidan Brunt, Brianna Buda, Avery Cahill, David Carillo, Jack Carlos, Ava Consla, Brayden Consolati, Annamarie Cretella, Gavin Dery, Shane Dobosz, Samantha Dobson, Nathan Eckert, Sofia Fabrizio, Shane Fischman, Victoria Fisher, Nathan Flores, Braden Fruin, Jiya Garg, Jonathan Hall, Nicolette Hall, Brooke Hebeler, Addison Hobbs, Jasmine Johnson, Kyle Kegan, Tracy Kha, Krishna Kuchikulla, Yashas Kulkarni, Tyler Kunkel, Nicholas Kurtz, Jason Lambert, Savannah Lang, Denis Latifi, Owen LeClerc, Molly Lenzen, James Louw, Mariana Maestre, Jack Magrath, Wesley Maltas, Toni Manna-Scaturchio, Meagan McDonough, Dino Meloni, Katherine Meza, Gabriel Mildner, Madeline Moffat, Rose Mottolese, Aethan Munden, Robert Murphy, Matthew Murphy, John Nolan, Sean Nteziryayo, Ella Peterson, Lucien Piazza, Gianna Piccolo, Sienna Pile, Isabella Pizzicarola, Susmita Ponnaganti, Kristen Racicot, Aarav Raina, Shaan Antony Raja, Demitri Resto, Olivia Rocco, Michael Romano, Aaron Roth, Snow Settembre, Ishita Singh, Amanda Sjoblom, Nikolas Smagacz, Anna Smith, Nicole Soares, Lander Sotil, Aiden Stewart, Gustavo Vinicius Tessaro, Mia VegaGarcia, Michael Ventresca, Lillian Von Kohorn, Aidan Williams, Gianna Zerella, Angela Zheng. Honors Grade 6 — Oluwayemisi Ajobo, Oluwafemi Ajobo, Zion Alicea, Caroline Alonzo, Leila Andrade, Angel Antonio, Lauren Ash, Austin Bachelder, Tane Barhpaga, Brycen Barski, Pelin Bildik, Emily Branco, David Capalbo, Sofia Castano, Nicholas Charamut, Benjamin Chiodo, Katherine Chiodo, Elijah Clark, Ava Coclin, Carissa Colon, Asher Congdon, Charles Conti, Thomas Crackett, Emily Cronin, Ava DaSilva, Audrina DeLeo, Sophia DeLuke, Gabriella DeVellis, Marybeth Donovan, Evelyn Farrelly, Jack Fedak, Naya Fernandez, Alex Fitzsimons, Jack Geraghty, Owen Giammarco, Anthony Gilberti, Anthony Grabowski, Kendal Hawkins, Sean Hogan, Sophie Hudzik, Marcus Huydic, Michael Iassogna, Caroline Jacobs, Maren Jones, Quinn Jordan, Clara Joyce, Julia Kantor-Register, Demetrios Karagiannis, Lucy Kimberly, Sarah Kimmer, Dennis King, Logan Koleosho, Gage LaSalle, Daisy Latifi, Jamia Laude, Giovanna Lima, Alexandra Link, Joseph Liquigli, Ava Lyne, Vincent Marini, Kaylin McElroy, Kayla Mirochnik, Natalie Newmark, Angelina Nguyen, Sean O'Connell, Samuel O'Keefe, Eduardo Oliva, Ariana Ossa, Henry Paige, Phoebe Kate Palomares, Julia Pappa, Maahi Patel, Arin Permalla, David Puglio, Kaileigh Quiles, Collin Ramsey, Erin Reilly, Lucca Rodrigues, Elijah Rodriguez, Peter Ryan, Olivia Sajkowska, Ryan Sandler, Eliana Santa, Alexander Settembre, Jackson Staffaroni, Francesco Torcasio, Nicholas Tramontozzi, McKenzie Vano, Gregory Vasquez, Lillian Villarroel, Aiden Weir, Lily Wiedemann, Carter Wigzell, Alisha Zafar. Grade 7 — Brianna Aguilar, Cedra Aljullaq, Josie Angon, Michael Antipas, Audrina Artis, Keiden Bana, Bella-Mar Barski, Sean Berntsen, Kate Bhagirathy, Selin Bildik, Emanuel Bishay, Adrian Brud, Michael Campbell, Corbin Carkner, Will Carley, Vincent Castelli, Srisatya Challagundla, Junior Chanaca, Giovanni Chappa, Ridhima Chugh, Gisele Clement, Stephen Collins, Natalie Contreras, Christopher Contreras, Alyssa Coreano, Alanna Daudt, Jollanar Dayoub, Bruno deFreitas, Louella DelaCruz, Isaiah Diaz, Nicholas DiDio, Savanna DiJoseph, Jaelyne Dure, Ava Esposito, Isabella Falcone, Jake Fonte, Kai Fontilla, Olivia Furnari, Sophia Giacobbe, Sydney Goldberg, Seth Goldstein, James Grabowski, Juliana Hemond, Justin Ho, Arthur Honychurch, Simon Honychurch, Sarah Johnson, Jacob Jordan, Charles Kane, Kylie Kuroghlian, Christopher Landers, Nial Macintyre, Ayden Magliocco, Chase Marsilius, Siera Mastri, Hailey McDonough, James Millman-Perlah, Sophia Moderno, Marjorie Molina, Alexander Morelli, Christian Moura, Kyera Napoleon, Timothy Pacheco, Hadassa Padilha, James Paine, David Parkis, Aidan Perry, Reid Peterson, Samantha Petiprin, Christopher Pettinella, Matthew Pires, Hope Platt, Luke Procaccini, Ashwin Rajendiran, Gianna Reidy, Katherine Rhodes, Robert Sassano, Michael Schimenti, Sophia Scionti, Jeronimo Serna, Lorenzo Sevilla, Samantha Sheehan, Scott Targowski, Kylee Torres, Minhsan Trinh, Molly Vicente, Cali Volpicelli, Anthony Vozzella, Kayla Ward, William Wich, Riley Wirth, Evelyn Wright. Grade 8 — Eunice Achelus, Anthony Alfano, Aniyah Arnold, Rachel Baron, Carter Barrett, Charles Basic, Moncef Benayed, Sophia Bennett, Logan Blazer, Carriella Borchetta, Jaden Buchetto, Katelyn Buehler, Amber Burany, Sarah Calmus, Jared Canepari, Michael Cardinale, Caleb Carley, Lucy Carlson, Ethan Carraturo, Andrew Colucci, Julio Contreras, Gabriel Contreras, Domenic Costello, Isabella Czumble, Mia Danis, Ethan DaSilva, Lily DeGruttolo, Alexander Delales, Tyler D'Elia, Vincent Desautels, Domenic DiCocco, Jack DiGiovanni, Joseph DiMarco, Olivia Dopilka, Hope Dostilio, Thomas Doyle, Douglas Dunkle, Martha Eastman, Kyle Engen, Ryan Fabrizio, Madison Farasciano, Victoria Fernous, Thomas Ferreira, Nicholas Ferreira, Natalia Flores, Olivia Flores, Brandon Fowler, Michael Gao, Evan Gavlick, Anna Geraghty, Gavin Grashow, Margaret Grout, Elsa Haakonsen, Isabella Hanley-DiSalvo, Joss Harrison, Scott Harvey, Leila Hattani, Ellie Hebeler, Jake Hull, Mohammed Iqbal, Tyler Jordan, Liam Keatley, David Kimberly, Zander Kokosa, Sean Korchinski, Samuel Kubie, Mahi Kumari, Lindsey Lalli, Henri LaVoie, Nicole Leary, Sebastian Leon, Taylor Lilly, Alyssa Liriano, Lilyana Loris, Andrew MacConnie, Ryan Marko, Braden McDermott, Taylor McGeachy, Joyce Meirelles, Samantha Mitchell, Peter Monks, Dylan Moreira, Alexandra Munoz, Timothy Nelson, Ava Nicolia, Mollie Nicolson, Emma Nolan, Anna Nucci, Cole Occhicone, Liam O'Keefe, Brenda Oliveira, Christian Pack, Zachary Parenzan, Manuella Pereira, Jonathan Pires, Claudio Pizzicarola, Roshan Rakaventhra, Katelyn Ramirez, Anthony Rauso, Camila Rosales, Lauren Ryan, Korine Sahar, Michael Scalise, Jocelyn Schietinger, Kevin Seymour, Carlos Silva, Karan Singh, Thomas Sparan, Caitlin Spielman, Matthew Spielman, Wyatt Summ, Minhdang Trinh, Michael Vano, Luke Walsh, Robert Welch, Shirish Yeshwanth, William Young, Bryce Yurdin, Dante Zaffina.