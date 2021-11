TEHERÁN (AP) — Un hombre de 65 años se inmoló en el centro de Irán en protesta por un fallo judicial en su contra tras una disputa con su empleador.

El hombre se prendió fuego frente a la sede de la oficina de bienestar social en Arak, en la provincia de Markazi y a unos 230 kilómetros (140 millas) al sudoeste de Teherán, reportó YJC.ir, un portal noticioso afiliado con la televisora estatal iraní.

Fue en ese edificio en que un tribunal emitió el veredicto en su contra.

En el Medio Oriente el acto de inmolación tiene connotaciones de protesta por las condiciones políticas y sociales. Fue un acto de inmolación en Túnez que desató lo que luego se llegó a llamar la Primavera Árabe, en el 2011.

En octubre, un hombre de 38 años -- hijo de un héroe de guerra y padre de cuatro niños -- se inmoló en protesta por estar desempleado, y falleció dos días después en el hospital. Las autoridades respondieron despidiendo a dos funcionarios de la Fundación Shahid, encargada de cuidar a las familias de víctimas de la guerra.