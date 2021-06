CHICAGO (AP) — Un conductor de autobús en Chicago, que buscaba una manera de mitigar el estrés durante la pandemia de coronavirus, se zambulló el sábado en el Lago Michigan por 365to día consecutivo.

Dan O´Conor dijo que el año pasado comenzó al saltar al lago desde el muelle Montrose, en el norte de la ciudad, para disminuir el estrés.

“Fue durante la pandemia, durante las protestas, durante un año electoral... Así que era un lugar adonde podía acudir y bloquear todo ese ruido y estar conmigo plenamente en el lago, y encontrar un momento de recogimiento”, afirmó O’Conor, que tiene tres hijos.

Continuó zambulléndose en el lago durante el otoño antes de venir lo complicado: Abrir un hueco en el hielo congelado del lago que fuera lo suficientemente grande para que pudiera lanzarse al agua durante el invierno. Dijo que después de un salto de este tipo, advirtió que tenía 20 raspaduras y cortaduras en el cuerpo.

O’Conor dijo sentirse alentado por la reacción que suscitaron sus zambullidas.

“La gente comenzó a preguntarme a beneficio de quién se hace esto y cómo podrían ayudar, y cuando digo gente me refiero a extraños en línea, ustedes saben. Cuando comencé a publicar videos en Twitter e Instagram... me animé más debido a los comentarios de personas como ‘esto me alegra el día, es agradable verlo’”, señaló.

El sábado fue especial porque fue la culminación de hacerlo durante todo un año.

“Sólo quería celebrar el viaje para zambullirme por 365ta ocasión”, apuntó O’Conor.