Hermano de Trump busca impedir publicación de libro familiar

El presidente Donald Trump llega a un evento de jóvenes republicanos en la Iglesia Dream City, de Phoenix, el martes 23 de junio de 2020. (AP Foto/Evan Vucci) El presidente Donald Trump llega a un evento de jóvenes republicanos en la Iglesia Dream City, de Phoenix, el martes 23 de junio de 2020. (AP Foto/Evan Vucci) Photo: Evan Vucci, AP Photo: Evan Vucci, AP Image 1 of / 1 Caption Close Hermano de Trump busca impedir publicación de libro familiar 1 / 1 Back to Gallery

WASHINGTON (AP) — El hermano del presidente Donald Trump solicitó a un juez de la ciudad de Nueva York que evite que la sobrina del mandatario publique un revelador libro, cuyo lanzamiento está previsto para finales de este mes.

Según documentos de la corte, los abogados de Robert Trump argumentan que Mary Trump y otras personas firmaron un acuerdo a finales de la década de 1990 que incluía una cláusula de confidencialidad que indicaba explícitamente que no “publicarían ninguna versión sobre litigios o su relación” a menos que todas las partes accedieran.

El acuerdo está relacionado con el testamento del padre de Donald Trump, el desarrollador inmobiliario Fred Trump.

“La confidencialidad era la esencia de ese acuerdo”, según los documentos de la corte.

Robert Trump arguye que el acuerdo de confidencialidad de 2001 prohíbe la publicación de ese libro y que el nunca accedió a su publicación. Mary Trump es la hija de Fred Trump Jr., el hermano mayor del mandatario y que falleció en 1981.

Una descripción del libro — intitulado “Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man” (Demasiado y nunca suficiente: Cómo fue que mi familia creó al hombre más peligroso del mundo) — publicada en Amazon señala que se relata “una pesadilla de traumas, relaciones destructivas y una trágica combinación de negligencia y maltrato”.

“Ella explica cómo fue que eventos específicos y los patrones familiares crearon al trastornado hombre que actualmente ocupa la Oficina Oval, incluyendo la extraña y dañina relación entre Fred y sus dos hijos mayores, Fred Jr. y Donald”, se lee en la descripción en línea.

La moción busca que se emita una orden para evitar que Mary Trump y la editorial Simon & Schuster publiquen el libro.

“El presidente Trump y sus hermanos buscan evitar un libro que revelará asuntos de suma importancia pública”, dijo el abogado Theodore Boutrous Jr., representante de Mary Trump, en un comunicado. “Intentan obtener esta restricción ilegítima porque no quieren que el pueblo estadounidense conozca la verdad. Las cortes no tolerarán este descarado e infundado intento de coartar la libre expresión en violación a la Primera Enmienda”.

Un directivo de Simon & Schuster dijo en un comunicado que confía en que fracase el intento de impedir la publicación del libro.

“Mary Trump ha escrito una historia personal atractiva y de importancia a nivel mundial, y esperamos poder ayudarla a contar su historia”, dijo Adam Rothberg, portavoz de la casa editorial.

___

El periodista de Associated Press Hillel Italie contribuyó a este despacho desde Nueva York.