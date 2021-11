HKO-WHL-Sums-Swift Current-Brandon

Wheat Kings 8, Broncos 2

First Period

1. Brandon, Ginnell 5 (Danielson, Hoffrogge) 5:54.

2. Swift Current, Filmon 8 (unassisted) 11:10.

3. Brandon, Ritchie 8 (Kallionkieli, Danielson) 12:29.

4. Brandon, Kallionkieli 2 (Ritchie, Greig) 15:00 (pp).

Penalties — Turner Bdn (tripping) 1:35; Pelletier Sc (hooking) 13:58; Nagy Sc (tripping) 17:22; Kallionkieli Bdn (tripping) 17:37.

Second Period

5. Brandon, Greig 8 (Roberts) 0:47.

6. Brandon, Ward 1 (Polshakov) 1:25 (pp).

7. Brandon, Harris 1 (Bennett, Greig) 2:01.

8. Brandon, Greig 9 (Roersma) 11:53.

9. Swift Current, Birnie 3 (Gould, Pickering) 12:05.

Penalties — Pickering Sc (interference) 1:11; Greig Bdn (checking from behind) 4:07; McGinley Sc (cross checking) 4:07; Ward Bdn (holding) 4:14; Kallionkieli Bdn (delay of game) 8:50; Hyland Bdn (high sticking) 17:12; Thiessen Sc, Roersma Bdn (unsportsmanlike cnd.) 19:59.

Third Period

10. Brandon, Ginnell 6 (Greig, Nychuk) 16:38 (pp).

Penalties — Wyrostok Sc, Greig Bdn (major, major-fighting) 5:48; Bettahar Sc, Danielson Bdn (roughing) 6:21; Danielson Bdn (slashing) 6:21; Iorio Bdn (cross checking) 6:58; Stebbings Sc, Ward Bdn (major, major-fighting) 10:24; Ward Bdn (misconduct, 10-minute misconduct) 10:24; Bennett Bdn (delay of game) 14:05; Thiessen Sc (holding) 16:03; Lacombe Sc, Kallionkieli Bdn (roughing) 16:26; McGinley Sc (holding) 16:57; Harris Bdn (instigator; misconduct, game misconduct) 17:59; Wyrostok Sc, Harris Bdn (major, major-fighting) 17:59; Pickering Sc (unsportsmanlike cnd.) 19:58; Pickering Sc, Ward Sc, Johnson Bdn, Roersma Bdn (major, major-fighting) 19:58.

Shots on goal by

Swift Current 12 12 8 _ 32 Brandon 11 13 13 _ 37

Goal — Swift Current: Poulter (L, ), Dyck (1:25 second, 23 shots, 20 saves). Brandon: Kruger (W, ).

Power plays (goals-chances) — Swift Current: 0-9; Brandon: 3-6.

Referees — Bob Millette, Wyatt Rapsky. Linesmen — Avery Davison, Brent Vandermeulen.

Attendance — 00 at Brandon.