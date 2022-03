HKO-WHL-Sums-Seattle-Vancouver

Thunderbirds 5, Giants 2

First Period

1. Seattle, Svejkovsky 26 (Knazko, Davidson) 4:48 (pp).

2. Seattle, Schaefer 30 (Rybinski, Korchinski) 5:24 (pp).

3. Seattle, Svejkovsky 27 (Knazko, Davidson) 8:57.

4. Vancouver, Palmieri 2 (Thorpe, Toth) 13:35.

Penalties — Korchinski Sea (holding) 0:23; Lipinski Van (high sticking) 3:59; Ostapchuk Van (slashing) 4:04; Vancouver bench (too many men, served by Bochek) 8:10; Davidson Sea (interference) 15:31.

Second Period

5. Vancouver, Semeniuk 8 (Lipinski, Leslie) 11:41 (pp).

6. Seattle, Mittelsteadt 1 (Hanzel, Korchinski) 15:21.

Penalties — Svejkovsky Sea (holding) 1:43; Lacombe Sea (boarding) 5:21; Svejkovsky Sea (tripping) 9:48.

Third Period

7. Seattle, Davidson 30 (unassisted) 19:09 (en).

Penalties — Camazzola Van (interference) 5:15; Rempe Sea, Langkow Van (major, major-fighting) 8:06; Roulette Sea (tripping) 13:16; Okonkwo Prada Sea (boarding) 19:53.

Shots on goal by

Seattle 13 9 7 _ 29 Vancouver 5 12 7 _ 24

Goal — Seattle: Milic (W, ). Vancouver: Martin (19 shots, 18 saves).

Power plays (goals-chances) — Seattle: 2-4; Vancouver: 1-7.

Referees — Jeff Ingram, Mark Pearce. Linesmen — Ron Dietterle, Nathan Van Oosten.

Attendance — 2,873 at Vancouver.