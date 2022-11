HKO-WHL-Sums-Red Deer-Lethbridge

Hurricanes 3, Rebels 2 (SO)

First Period

1. Red Deer, Lindgren 2 (Isley, Grubbe) 2:40 (pp).

2. Lethbridge, Zimmer 3 (Bentham, Zandee) 16:16 (pp).

Penalties — Formanek Rd (double minor, tripping) 10:39; Pauls Let (interference) 2:29; Red Deer bench (too many men, served by Formanek) 8:05; Sedoff Rd (delay of game) 14:43.

Second Period

3. Lethbridge, Wormald 7 (Zimmer, Smith) 10:30.

Penalties — Wormald Let (cross checking) 1:00; Wormald Let (tripping) 8:21; Jean Jr. Rd (interference) 13:34.

Third Period

4. Red Deer, Grubbe 6 (Mayo, Formanek) 1:07.

Penalties — Bawa Rd (delay of game) 5:17.

Overtime

No Scoring.

Penalties — Shepard Let (interference) 3:20.

Shootout — Lethbridge wins 1-0

Lethbridge: , Chadwick goal, Zimmer miss.

Red Deer: , Uchacz miss, Brigley miss, Isley miss.

Shots on goal by

Red Deer 4 17 14 2 _ 37 Lethbridge 16 12 6 1 _ 36

Goal — Red Deer: Kelsey (35 shots, 33 saves). Lethbridge: Meneghin (W, ).

Power plays (goals-chances) — Red Deer: 1-4; Lethbridge: 1-6.

Referees — Chris Crich, Alex Homer. Linesmen — Aidan Henderson, Marcus Gerow.

Attendance — 3,442 at Lethbridge.