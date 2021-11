HKO-WHL-Sums-Moose Jaw-Regina

Pats 4, Warriors 3

First Period

1. Moose Jaw, Rysavy 3 (Mateychuk) 8:06.

2. Regina, Whitehead 1 (McNutt) 18:18.

Penalties — Korczak Mj (hooking) 0:38; Nijhoff Reg (inter. on goaltender) 10:32; McNutt Reg (interference) 16:09.

Second Period

3. Regina, Smith 1 (Howe, Stringer) 5:51 (pp).

4. Moose Jaw, Firkus 3 (unassisted) 5:58.

5. Regina, Stringer 5 (Cadieux, Smith) 11:06 (pp).

6. Regina, Bateman 1 (Howe, Englot) 15:02.

7. Moose Jaw, Mateychuk 4 (Korczak, Rysavy) 16:54.

Penalties — Gallant Mj (hooking) 5:22; Moose Jaw bench (too many men, served by Firkus) 7:46.

Third Period

No Scoring.

Penalties — Evans Reg (hooking) 6:55; Rysavy Mj (interference) 9:25.

Shots on goal by

Moose Jaw 13 16 7 _ 36 Regina 15 16 14 _ 45

Goal — Moose Jaw: Tetachuk (L, ). Regina: Kieper (W, ).

Power plays (goals-chances) — Moose Jaw: 0-0; Regina: 2-0.

Referees — Aydon Brown, Troy Murray. Linesmen — Lucas Nagel, Tarrington Wyonzek.

Attendance — 3,451 at Regina.