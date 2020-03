HKO-WHL-Sums-Lethbridge-Kelowna

Rockets 5, Hurricanes 4

First Period

1. Lethbridge, Nash 6 (Okuliar, Palivko) 3:32.

2. Kelowna, Wong 6 (Wedman, Korczak) 7:37.

3. Kelowna, Wedman 21 (Korczak, Topping) 9:13 (pp).

4. Kelowna, Novak 25 (Wong) 14:28.

Penalties — Kambeitz Let, McDonald Kel (roughing) 7:52; Addison Let (interference) 7:52; Liwiski Kel (hooking) 11:27.

Second Period

5. Kelowna, Topping 12 (Lee, Novak) 9:58 (pp).

6. Kelowna, Wedman 22 (unassisted) 16:25.

Penalties — Basran Kel (unsportsmanlike cnd.) 4:43; Wilson Let (tripping) 9:35; Feist Kel (roughing) 18:28.

Third Period

7. Lethbridge, Cotton 20 (Cozens, Davis) 8:38.

8. Lethbridge, Cozens 37 (Davis) 9:45.

9. Lethbridge, Cozens 38 (Addison) 11:01.

Penalties — Hamaliuk Kel (cross checking) 2:22; Novak Kel (too many men) 13:27; Addison Let (tripping) 18:52.

Shots on goal by

Lethbridge 13 14 12 _ 39 Kelowna 14 4 7 _ 25

Goal — Lethbridge: Tetachuk (L, ), Thomson (0:00 third, 7 shots, 7 saves). Kelowna: Basran (W, ).

Power plays (goals-chances) — Lethbridge: 0-5; Kelowna: 2-3.

Referees — Duncan Brow, Chris Crich. Linesmen — Spencer Lockert, Dave McMahon.

Attendance — 4,879 at Kelowna.