HKO-WHL-Sums-Edmonton-Regina

Pats 6, Oil Kings 5

First Period

1. Edmonton, Luypen 13 (Wynne) 3:15.

2. Edmonton, Williams 16 (Souch, Luypen) 9:57 (pp).

3. Regina, Barnett 1 (Brook, Feist) 10:40.

4. Regina, Englot 4 (Feist, Howe) 11:13.

5. Regina, Whitehead 4 (Feist, Dubinsky) 14:50.

6. Regina, Feist 3 (Howe, Englot) 16:50.

Penalties — Regina bench (too many men, served by Michels) 8:34; Wiebe Edm, Bateman Reg (major, major-fighting) 15:31; Kowalyk Edm (holding) 19:39.

Second Period

7. Edmonton, Williams 17 (unassisted) 0:49 (sh).

8. Regina, Cadieux 1 (Evans) 1:18 (pp).

9. Regina, Evans 5 (Berge) 3:26.

10. Edmonton, Luypen 14 (Williams, Dowhaniuk) 6:36.

Penalties — Whitehead Reg (hooking) 7:20.

Third Period

11. Edmonton, Williams 18 (Luypen) 9:07.

Penalties — Evans Reg (interference) 11:39; Souch Edm (unsportsmanlike cnd.) 19:30; Kubicek Edm (roughing) 19:57; Englot Reg (unsportsmanlike cnd.) 20:00.

Shots on goal by

Edmonton 11 12 11 _ 34 Regina 12 11 5 _ 28

Goal — Edmonton: Worthington (L, ). Regina: Kieper (W, ).

Power plays (goals-chances) — Edmonton: 1-2; Regina: 1-3.

Referees — Mike Langin, Levi Schutz. Linesmen — Alex Clarke, Sean Dufour.

Attendance — 3,303 at Regina.