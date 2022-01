HKO-WHL-Sums-Calgary-Regina

Hitmen 4, Pats 3 (SO)

First Period

1. Regina, Evans 6 (Howe, Nijhoff) 9:02 (pp).

2. Calgary, Quiring 7 (Funk, Heward) 10:24.

3. Calgary, Fiddler-Schultz 18 (unassisted) 15:48.

Penalties — Tulk Cgy (tripping) 8:47; Tulk Cgy (cross checking) 19:13.

Second Period

4. Calgary, Tschigerl 18 (Fiddler-Schultz, Tulk) 6:45 (pp).

5. Regina, Nijhoff 14 (Howe, Evans) 9:22 (pp).

Penalties — Evans Reg (interference) 5:53; Allan Cgy (roughing) 8:09; Funk Cgy (high sticking) 19:17; Allan Cgy (cross checking) 20:00.

Third Period

6. Regina, Stringer 8 (Bedard, Howe) 1:07 (pp).

Penalties — Zimmerman Cgy, Stringer Reg (roughing) 7:34; Stringer Reg (checking to the head) 7:34; Nijhoff Reg (roughing) 7:45; Tschigerl Cgy, Evans Reg (major, major-fighting) 7:45; Tschigerl Cgy (tripping) 7:45; Muranov Cgy (interference) 10:07; Nijhoff Reg (inter. on goaltender) 11:30; Funk Cgy (inter. on goaltender) 11:42; Sim Reg (slashing) 11:42; Carrier Reg (tripping) 17:25; Stevenson Cgy (tripping) 19:20; Slaney Cgy (misconduct, 10-minute misconduct) 19:20.

Overtime

No Scoring.

Penalties — None.

Shootout — Calgary wins 1-0

Regina: , Bedard miss, Dubinsky miss, Howe miss.

Calgary: , Stevenson miss, Tschigerl goal.

Shots on goal by

Calgary 7 16 5 3 _ 32 Regina 23 8 7 6 _ 44

Goal — Calgary: Peters (W, ). Regina: Sim (31 shots, 28 saves).

Power plays (goals-chances) — Calgary: 1-4; Regina: 3-7.

Referees — Mike Langin, Bryce Sebastian. Linesmen — Brent Vandermeulen, Tarrington Wyonzek.

Attendance — 2,953 at Regina.