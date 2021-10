HKO-WHL-Sums-Brandon-Saskatoon

Wheat Kings 5, Blades 4 (OT)

First Period

1. Saskatoon, Robins 2 (Crnkovic) 8:51.

Penalties — Iorio Bdn (holding) 4:10; Shugrue Sas (holding) 9:11; Greig Bdn (boarding) 19:15.

Second Period

2. Brandon, Nychuk 3 (Roersma) 3:01 (sh).

3. Brandon, Thornton 3 (Hammett, Hyland) 5:55 (pp).

4. Saskatoon, Lisowsky 3 (Robins, Molendyk) 6:30.

5. Brandon, Roersma 2 (Greig, Hammett) 7:37.

6. Saskatoon, Parr 1 (Lisowsky, Crnkovic) 8:38 (pp).

Penalties — Johnson Bdn (double minor, high sticking) 7:51; Brandon bench (too many men, served by Bennett) 2:06; Volotovskii Sas (holding) 5:00; Robins Sas (inter. on goaltender) 15:16; Danielson Bdn (checking from behind) 19:21.

Third Period

7. Brandon, Ritchie 3 (Iorio, Zimmer) 12:03.

8. Saskatoon, Lisowsky 4 (Robins, De La Gorgendiere) 19:11.

Penalties — Elias Sas (holding) 1:33; Iorio Bdn (cross checking) 4:01.

Overtime

No Scoring.

Penalties — None.

Shots on goal by

Brandon 6 11 3 4 _ 24 Saskatoon 10 14 11 0 _ 35

Goal — Brandon: Bjarnason (W, ). Saskatoon: Maier (20 shots, 16 saves).

Power plays (goals-chances) — Brandon: 1-4; Saskatoon: 1-7.

Referees — Tyler Schlichemeyer, Tarrington Wyonzek. Linesmen — Aiden Penner, Levi Schutz.

Attendance — 2,298 at Saskatoon.