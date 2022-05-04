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HKO-WHL-Scoring-Ldrs

WHL Scoring Leaders

G A Pts
Z. Ostapchuk, VAN 3 13 16
F. Lysell, VAN 4 11 15
L. Stankoven, KAM 7 6 13
A. Cotton, VAN 4 9 13
J. Davidson, SEA 3 8 11
A. Hall, VAN 7 3 10
R. Hofer, EVT 6 4 10
L. Toporowski, KAM 5 5 10
Z. Benson, WPG 5 5 10
N. Huuhtanen, EVT 5 5 10
K. Korchinski, SEA 3 6 9
J. Gustafson, SEA 2 7 9
O. Zellweger, EVT 2 7 9
J. Wright, EVT 5 3 8
C. McClennon, WPG 4 4 8
B. King, RD 4 4 8
A. Bains, RD 3 5 8
D. Mateychuk, MJ 1 7 8
R. Schaefer, SEA 2 5 7
M. Milne, WPG 5 1 6
M. Kallionkieli, BDN 3 3 6
J. Firkus, MJ 3 3 6
O. Pederson, WPG 3 3 6
J. Smallwood, WPG 3 3 6
M. Wanner, MJ 3 3 6
H. Rybinski, SEA 2 4 6
B. Yager, MJ 2 4 6
C. Horning, VAN 2 4 6
C. Bankier, KAM 1 5 6
Q. Schmiemann, KAM 1 5 6
B. Zloty, WPG 0 6 6
D. Guenther, EDM 4 1 5
L. Svejkovsky, SEA 4 1 5
G. Klassen, POR 3 2 5
F. Minten, KAM 3 2 5
B. Lisowsky, SAS 3 2 5
K. Guhle, EDM 2 3 5
A. Calvert, MJ 2 3 5
K. Crnkovic, SAS 2 3 5
C. Geekie, WPG 2 3 5
R. Korczak, MJ 2 3 5
J. Demek, EDM 1 4 5
J. Williams, EDM 1 4 5
C. Larson, MJ 1 4 5
R. Seeley, EVT 1 4 5
C. Lambos, WPG 0 5 5
C. Roulette, SEA 0 5 5
C. Nychuk, BDN 0 5 5
M. Rempe, SEA 3 1 4
C. Souch, EDM 3 1 4
J. Pillar, SAS 3 1 4
R. Vitelli, PA 3 1 4
J. Luypen, EDM 2 2 4
J. Grubbe, RD 2 2 4
M. Ng, EVT 2 2 4
E. Alarie, MJ 1 3 4
L. Prokop, EDM 1 3 4
J. Finley, WPG 1 3 4
S. Knazko, SEA 1 3 4
J. Lee, KEL 1 3 4
R. Rhinehart, SAS 1 3 4
T. Wong, SAS 1 3 4
H. Campbell, EVT 1 3 4
B. Hemmerling, EVT 1 3 4
A. Cristall, KEL 0 4 4
K. Lind, RD 0 4 4
L. Ciona, SEA 3 0 3
D. Kuefler, KAM 2 1 3
M. Seminoff, KAM 2 1 3
J. Stefan, POR 2 1 3
A. Kydd, KEL 2 1 3
S. Stanick, PA 2 1 3
G. Szturc, KEL 2 1 3
R. Greig, BDN 2 1 3
J. Isley, RD 2 1 3
M. Leslie, VAN 2 1 3
K. Uchacz, RD 2 1 3
M. Gut, EVT 1 2 3
R. Heidt, PG 1 2 3
M. Savoie, WPG 1 2 3
J. Arntsen, LET 1 2 3
L. Cagnoni, POR 1 2 3
D. Englot, KAM 1 2 3
Y. Klavdiev, LET 1 2 3
C. Levis, KAM 1 2 3
L. Schelter, POR 1 2 3
N. Boyko, SAS 1 2 3
M. Kaddoura, MJ 1 2 3
N. Orzeck, WPG 1 2 3
J. Poole, KEL 1 2 3
M. Rysavy, MJ 1 2 3
E. Sidorov, SAS 1 2 3
J. Wiens, SAS 1 2 3
N. Danielson, BDN 1 2 3
J. Larson, RD 1 2 3
T. Thorpe, VAN 1 2 3
E. Brandwood, KAM 0 3 3
L. Dowhaniuk, EDM 0 3 3
J. Neighbours, EDM 0 3 3
V. Persson, KAM 0 3 3
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