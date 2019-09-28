WHL Scoring Leaders

G A Pts
S. Mutala, TC 3 4 7
B. Kindopp, EVT 3 3 6
M. Teply, WPG 3 3 6
R. Korczak, MJ 1 5 6
D. Hamaliuk, KEL 3 2 5
C. Denomie, MJ 3 2 5
S. Walford, SAS 3 2 5
S. Bafaro, VAN 2 3 5
A. Protas, PA 2 3 5
R. Sawchuk, EDM 2 3 5
J. Sourdif, VAN 2 3 5
S. Knak, POR 1 4 5
C. Focht, CGY 3 1 4
J. McGrew, SPO 3 1 4
N. Kinder, WPG 3 1 4
J. Shepard, VAN 3 1 4
K. Topping, KEL 2 2 4
L. Burzan, BDN 2 2 4
B. Davis, RD 2 2 4
B. Ginnell, WPG 2 2 4
C. Hanas, POR 2 2 4
J. Ludvig, POR 2 2 4
J. Williams, EDM 2 2 4
Z. Franklin, KAM 2 2 4
E. Alarie, MJ 1 3 4
J. Gricius, POR 1 3 4
I. Johnson, WPG 1 3 4
A. Pratt, REG 1 3 4
C. Zary, KAM 1 3 4
A. Beckman, SPO 0 4 4
G. Goncalves, EVT 0 4 4
J. Brøndberg, POR 0 4 4
O. Wiesblatt, PA 0 4 4
O. Centazzo, KAM 0 4 4
K. Crnkovic, SAS 3 0 3
C. Hanus, POR 3 0 3
R. Krane, REG 3 0 3
K. Taphorn, MJ 3 0 3
J. Tarzwell, RD 3 0 3
B. Watts, PA 2 1 3
A. Kukuca, SEA 2 1 3
W. Wylie, EVT 2 1 3
S. Atkinson, EDM 2 1 3
T. Kolle, REG 2 1 3
T. Kozak, POR 2 1 3
T. Nielsen, VAN 2 1 3
T. Upper, PG 2 1 3
L. Stankoven, KAM 2 1 3
J. Malm, CGY 1 2 3
E. Zamula, CGY 1 2 3
J. Cikhart, TC 1 2 3
A. Cotton, LET 1 2 3
C. Douglas, RD 1 2 3
C. McClennon, WPG 1 2 3
J. Neighbours, EDM 1 2 3
O. Okuliar, LET 1 2 3
T. Robins, SAS 1 2 3
K. Mohr, KAM 1 2 3
S. Kubicek, SEA 0 3 3
L. Mattson, KEL 0 3 3
D. Hunt, MJ 0 3 3
S. Jarvis, POR 0 3 3
C. Lambos, WPG 0 3 3
W. McLeod, EDM 0 3 3
R. Schoettler, PG 0 3 3
Z. Stringer, LET 0 3 3
N. Krivokrasov, TC 2 0 2
R. Chyzowski, MH 2 0 2
S. Huo, TC 2 0 2
B. Lockner, MH 2 0 2
T. Popple, MJ 2 0 2
D. Cozens, LET 1 1 2
J. Berezowski, EVT 1 1 2
B. McCartney, BDN 1 1 2
P. Mount, SEA 1 1 2
J. Prokop, CGY 1 1 2
J. Dureau, POR 1 1 2
C. Fonstad, PA 1 1 2
L. Gilliss, POR 1 1 2
D. Guenther, EDM 1 1 2
D. Jerome, LET 1 1 2
J. Joseph, MJ 1 1 2
D. Kambeitz, LET 1 1 2
L. McCallum, BDN 1 1 2
N. Orzeck, WPG 1 1 2
M. Roman, VAN 1 1 2
C. Sillinger, MH 1 1 2
K. Taphorn, MJ 1 1 2
S. Strange, KAM 1 1 2
B. Byram, VAN 0 2 2
N. Foote, KEL 0 2 2
M. Creta, WPG 0 2 2
O. Hardy, VAN 0 2 2
M. Horon, SEA 0 2 2
N. Kneen, SAS 0 2 2
R. Seeley, EVT 0 2 2
R. Stotts, CGY 0 2 2
O. Wiesblatt, CGY 0 2 2
K. Wilson, LET 0 2 2
E. Zummack, SPO 0 2 2