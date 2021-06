LONDRES (AP) — Miles de aficionados al heavy metal acampaban, cantaban e incluso bailaban pogo bajo la lluvia en el primer festival de música completo en Gran Bretaña desde el inicio de la pandemia del coronavirus.

El Download Festival, de tres días de duración y que se celebra en Donington Park, en el centro de Inglaterra, forma parte de una serie de eventos de prueba que ayudarán a determinar si las concentraciones multitudinarias pueden reanudarse sin causar brotes de COVID-19.

Unos 10.000 aficionados, una décima parte de los asistentes antes de la pandemia, tienen boletos para ver a más de 40 bandas, incluyendo Frank Carter & The Rattlesnakes y Bullet for My Valentine.

Todos los asistentes pasaron pruebas de COVID-19 antes del festival y no tienen que usar mascarilla ni cumplir las normas de distancia social.

En el festival, que terminará el domingo, había una “verdadera sensación de euforia” a pesar de la lluvia, dijo su promotor, Andy Copping. “No sería Download si no lloviera un poco”, añadió.

Gran Bretaña es el país europeo que más decesos ha registrado por la pandemia, 128.000. El gobierno ha demorado el alivio de las últimas medidas sociales y restricciones económicas al 19 de julio por el aumento de las infecciones causadas por la variante delta, más contagiosa.