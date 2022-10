NUEVA YORK (AP) — La Fundación Bill & Melinda Gates donó 10 millones de dólares a la organización surgida del hashtag #GivingTuesday en parte para financiar una base de datos sobre donaciones filantrópicas.

La organización GivingTuesday ha creado conciencia entre la gente común de que hay mucho que pueden donar, declaró en una entrevista la cofundadora de la fundación, Melinda French Gates.

“Sea que la gente done su voz, su tiempo, su experiencia o su dinero, y dado que era el décimo aniversario de GivingTuesday, parecía apropiado hacer otro compromiso”, afirmó French Gates.

Asha Curran, directora general de GivingTuesday, describió la fundación como una entidad solidaria, además de ser un soporte financiero.

“Es realmente maravilloso ver la solidaridad entre una gran organización filantrópica y las donaciones de base, ver que esas dos cosas no tienen que vivir en mundos separados o ser consideradas como cosas totalmente distintas”, expresó Curran.

La donación anunciada el martes representa los esfuerzos de la Fundación Gates para animar a la gente a donar. The Giving Pledge, fundada por los Gates junto con Warren Buffett, el inversionista multimillonario de Berkshire Hathaway, pide a los multimillonarios donar más de la mitad de su riqueza a causas caritativas, mientras que GivingTuesday se plantea sembrar esa intención en el resto de la población.

