Fiscalía de Guatemala detiene a investigadora de la CICIG

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La fiscalía guatemalteca detuvo a una abogada que trabajó en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) acusándola de obstruir la justicia. Durante 12 años, este organismo de Naciones Unidas colaboró en la investigación de casos de corrupción.

Juan Luis Pantaleón, vocero de la fiscalía, confirmó a The Associated Press la detención de Leidy Indira Santizo Rodas. La fiscalía ha dicho que el caso está bajo reserva judicial, por lo que no se han dado más detalles.