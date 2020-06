Firmas comparten lemas antirracistas, hallan escepticismo

SEATTLE (AP) — Tras salir a la calle para protestar contra la injusticia racial, Sharon Chuter no se sintió muy ilusionada por la cantidad de marcas que compartían “bonitos” mensajes expresando su apoyo a la comunidad negra.

Chuter, de 33 años, fundadora de Uoma Beauty, una firma de cosmética dirigida a mujeres negras, ideó un desafío en medios sociales para comprobar la sinceridad de las empresas, retando a las firmas a revelar la composición racial de sus plantillas y equipos directivos.

La campaña se ha hecho viral, sumando casi 100.000 seguidores de Instagram en una semana. Chuter dijo que es un toque de atención para muchas empresas que no veían o no se tomaban suficientemente en serio los prejuicios y las formas de racismo silencioso que impiden a muchos trabajadores negros prosperar en sus entornos laborales.

“La reflexión es dolorosa”, dijo Chuter. “La verdad duele, y me pareció que las marcas no querían hacerlo”.

Cuando las protestas contra la brutalidad policial estallaron en todo el país en las últimas dos semanas, The Associated Press revisó los reportes de diversidad de algunas de la empresas más grandes, que prometían solidaridad con sus empleados negros y la comunidad negra, y determinó que sus esfuerzos para reclutar, mantener y promocionar a minorías entre sus filas no habían alcanzado las expectativas.

La oleada de protestas en todo el mundo respondía a la muerte de George Floyd, fallecido después de que un policía blanco de Minneapolis le apretara el cuello con la rodilla durante varios minutos, cuando Floyd estaba esposado en el piso e implorando que no podía respirar.

Microsoft ha compartido potentes declaraciones en Twitter de empleados negros describiendo cómo el racismo sistémico se cobra un precio en sus vidas. Sólo el 4,4% de la plantilla global de Microsoft, incluidos sus trabajadores de almacén y tiendas, se identifica como negra, y menos del 3% de sus ejecutivos, directores y gerentes en Estados Unidos son negros, según el reporte de diversidad e inclusión de la compañía de 2019.

El director general de Microsoft, Satya Nadella abordó el tema en un correo a los empleados, indicando que la firma “debe cambiar primero” si quiere ayudar a cambiar el mundo, y que está invirtiendo en su sistema de contratación ampliando las relaciones con Universidades que históricamente han tenido una mayoría de estudiantes afroestadounidenses.

Amazon ha mostrado de forma visible el lema “Black lives matter” en sus plataformas y su director general, Jeff Bezos, ha compartido en Instagram correos racistas que ha recibido de consumidores molestos con que la empresa se posicione.

Pero la compañía ha sido acusada de hipocresía por las preocupantes condiciones reportadas por sus trabajadores de almacén durante la pandemia del coronavirus. Un análisis de AP determinó que más del 60% los trabajadores de almacén y reparto en la mayoría de las ciudades son personas de color. Los datos de plantilla de Amazon para 2019 indican que el 8% de sus gerentes en Estados Unidos son negros, frente al 60% de gerentes que son blancos.

Courtney Brown, de 29 años y que gestiona paquetes en un centro de Amazon en Avenel, Nueva Jersey, dijo que los mensajes de Amazon apoyando la justicia y la igualdad de oportunidades para los negros no le parecían genuinos. La mayoría de los empleados con los que trabaja son gente de color, señaló, pero los superiores son blancos.

“Como mujer negra, me parecen palabras vacías”, dijo. “No nos ayudan con nuestras luchas. Todo el mundo quiere apuntarse y sacar beneficio de nosotros”.

En Estados Unidos, los trabajadores negros suponen el 12% de la fuerza de trabajo, pero sólo ocupan el 8% de los puestos directivos, señaló la profesora Laura Morgan Roberts, de la Universidad de Virginia. El número de directores generales negros en empresas del Fortune 500 llegó a 2002 con 12. Ahora sólo hay cuatro.

En su investigación sobre las carreras de graduados de la escuela de negocios de Harvard, Roberts descubrió que los alumnos negros conseguían menos oportunidades de alto nivel, como puestos globales, que los graduados blancos con la misma titulación.

“Dicen, ‘Tenemos la cualificación, pero no conseguimos entrar en el círculo interno’”, dijo Roberts.

___

La periodista de AP Anne D'Innocenzio contribuyó a este despacho desde Nueva York.