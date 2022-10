Familias de víctimas de Uvalde buscan cambios con elecciones

UVALDE, Texas, EE.UU. (AP) — Pocas horas después de que empezaron las votaciones en Texas, Kimberly Rubio depositó su papeleta en el mismo edificio de la ciudad de Uvalde en el que aguardó en mayo para enterarse que su hija, Lexi, era uno de los 19 estudiantes de 4to grado que murieron baleados en la Escuela Primaria Robb.

“Si nuestros hijos no están seguros, tampoco lo están los trabajos de ustedes”, dijo Rubio mientras salía de su centro de votación con una calcomanía de “He votado”. Cerca de ella, otra mujer ondeaba una bandera de Gadsden con el lema “Don’t tread on me” (No me pisotees).