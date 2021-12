LOS ÁNGELES (AP) — El director y productor Jean-Marc Vallée, quien ganó un Emmy por dirigir la exitosa serie de HBO “Big Little Lies” y cuya cinta dramática de 2013 “Dallas Buyers Club” obtuvo varias nominaciones al Oscar, ha fallecido a los 58 años.

Su representante Bumble Ward informó el domingo que Vallée falleció repentinamente en su cabaña ubicada en las afueras de la ciudad de Quebec, Canadá, el fin de semana.

Vallée fue aclamado por su enfoque naturalista del cine, dirigiendo a estrellas como Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Amy Adams y Jake Gyllenhaal durante la última década.

Dirigió a Emily Blunt en la película “The Young Victoria” de 2009 y se convirtió en un nombre famoso en Hollywood luego de “Dallas Buyers Club”, protagonizada por Matthew McConaughey y Jared Leto, con la cual consiguió seis nominaciones al Oscar, incluido por mejor película.

A menudo rodaba con luz natural y cámaras de mano y daba a los actores libertad para improvisar el guión y moverse dentro de la localización de una escena. El equipo recorrió el sendero de la costa estadounidense en el Pacífico para rodar a Witherspoon en “Wild” en 2014.

“Se pueden mover a donde quieran”, comentó el cineasta canadiense sobre sus actores en una entrevista de 2014 con The Associated Press. “Es darle la importancia a la forma de contar la historia, a la emoción, a los personajes. Trato de no interferir mucho. No necesito cortar las actuaciones. A menudo, el cinematógrafo y yo pensábamos ‘Esta locación apesta. No es muy linda. Pero, hey, así es la vida’".

Se volvió a juntar con Witherspoon para dirigir la primera temporada de “Big Little Lies” en 2017, y dirigió a Adams en “Sharp Objects” de 2018, también de HBO. Vallée ganó premios DGA por ambas series.

El periodista de The Associated Press Jake Coyle contribuyó a este despacho.