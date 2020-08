Expresidente colombiano Álvaro Uribe da positivo a COVID-19

ARCHIVO - En esta fotografía de archivo del 8 de octubre de 2019, el senador y expresidente Álvaro Uribe llega a la Corte Suprema para ser interrogado en una investigación por cargos de manipulación de testigos en Bogotá, Colombia. Según informó el miércoles 5 de agosto de 2020 un portavoz del partido colombiano Centro Democrático, el expresidente dio positivo a COVID-19. (AP Foto/Ivan Valencia, Archivo) less ARCHIVO - En esta fotografía de archivo del 8 de octubre de 2019, el senador y expresidente Álvaro Uribe llega a la Corte Suprema para ser interrogado en una investigación por cargos de manipulación de ... more Photo: Ivan Valencia, AP Photo: Ivan Valencia, AP Image 1 of / 1 Caption Close Expresidente colombiano Álvaro Uribe da positivo a COVID-19 1 / 1 Back to Gallery

BOGOTÁ (AP) — Un vocero del partido colombiano Centro Democrático, al cual pertenece el expresidente Álvaro Uribe, informó el miércoles que el exmandatario tiene COVID-19, un día después de que la Corte Suprema de Justicia ordenó su arresto domiciliario como parte de un proceso sobre la presunta manipulación de testigos.

En la mañana un grupo médico conformado por cuatro personas dotadas con equipos de bioseguridad llegó a la finca de Uribe en el norte del país y permaneció en el lugar durante 20 minutos.

La fuente del partido -que pidió no ser identificada por no estar autorizada a hacer comentarios a la prensa- confirmó a The Associated Press el diagnóstico del exmandatario pero no dio más detalles sobre su estado de su salud.