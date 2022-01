ExCEO de Theranos, condenada por fraude y conspiración

SAN JOSÉ, California, EE.UU. (AP) — En un caso que expuso la cultura de la arrogancia y la exageración de Silicon Valley, Elizabeth Holmes fue condenada el lunes por engañar a los inversionistas haciéndoles creer que su startup Theranos había desarrollado un dispositivo médico revolucionario capaz de detectar multitud de enfermedades y afecciones con unas pocas gotas de sangre.

Un jurado condenó a Holmes, que fue la directora general de la empresa durante sus 15 turbulentos años de historia, por dos cargos de fraude electrónico y dos de conspiración para cometer fraude tras siete días de deliberación. Además, fue absuelta de otras cuatro acusaciones de fraude y conspiración por supuestamente engañar también a pacientes que pagaron por los análisis de sangre de Theranos.

El fallo se produjo luego de que los ocho hombres y cuatro mujeres del jurado pasaron tres meses en un complejo juicio en el que se presentaron multitud de pruebas y 32 testigos, incluyendo la propia Holmes. La exdirectiva, de 37 años, se enfrenta a hasta 20 años de cárcel por cada cargo, aunque los expertos legales dicen que es poco probable que reciba la pena máxima.

El jurado no llegó a un acuerdo sobre otras tres acusaciones, que un juez federal prevé desestimar como parte de un fallo de anulación del juicio que podría dictarse la próxima semana. Los veredictos divididos son un resultado “mixto para la fiscalía, pero es una pérdida para Elizabeth Holmes porque va a ir a prisión durante al menos unos años”, dijo David Ring, un abogado que ha seguido el caso de cerca.

La fiscalía federal describió a Holmes como una charlatana obsesionada con la fortuna y la fama. En sus siete días en el estrado, se presentó como una pionera visionaria en un Silicon Valley dominado por los hombres, que sufrió abusos emocionales y sexuales por parte de su examante y socio, Sunny Balwani.

El juicio también dejó al descubierto la estrategia empleada por muchos empresarios en Silicon Valley: transmitir un optimismo ilimitado sin importar que no esté justificado, conocido como “fake it ‘til you make it” ("finge hasta que lo consigas"). Este espíritu ayudó a crear empresas innovadoras como Google, Netflix, Facebook y Apple, cuyo cofundador, Steve Jobs, es uno de los héroes de Holmes.

La periodista de The Associated Press Marcy Gordon contribuyó a este despacho desde Washington.