SYDNEY (AP) — El ex primer ministro australiano Malcolm Turnbull dio positivo a COVID-19 el sábado, en un momento en que el número de infectados alcanzó un nuevo máximo histórico en el país y las autoridades de salud advirtieron que la cifra real de casos probablemente sea mucho mayor a la que muestran las pruebas diagnósticas.

Turnbull, que fue primer ministro de 2015 a 2018, confirmó en Twitter que decidió confinarse en casa después de dar positivo en su examen.

“Al igual que cientos de miles de otros australianos, he dado positivo al COVID en la prueba. Los síntomas son moderados hasta este momento. Me he confinado como se exige”, escribió Turnbull. “Esta pandemia, y especialmente esta última oleada, ha puesto a nuestros profesionales de la salud bajo enorme presión”.

“Por favor sean amables y considerados con los trabajadores médicos de primera línea”, agregó. “Han estado bajo una presión implacable durante dos años y ahora está a su nivel más intenso. Así que denles el amor y el respeto que se merecen, por favor”.

El anuncio sobre el caso de Turnbull siguió a la noticia de que el tesorero federal Josh Frydenberg también dio positivo.

Nueva Gales del Sur registró el sábado un récord de 45.098 casos nuevos, un incremento con respecto a los 38.625 del día anterior, en un momento en que la propagación de la variante ómicron obligó a reimponer algunas restricciones en este estado, el más poblado de Australia. Bailar y cantar en los pubs y centros nocturnos quedó prohibido a partir de la medianoche del viernes.

Susan Pearce, la subsecretaria de Salud de Nueva Gales del Sur, dijo que el estado aún no ha alcanzado su nivel más alto de infecciones durante la ola de la ómicron.

“Prevemos que el pico ocurrirá entre la tercera y la última semana de enero”, agregó. “Nos esperan algunas semanas difíciles. Pero llevamos dos años planificando y reinventándonos frente a esta pandemia”.

La directora de Salud, Kerry Chant, dijo que casi 50% de los casos corresponden a personas de entre 20 y 39 años.

“La transmisión esta ocurriendo en diversos escenarios”, agregó. “Obviamente en las reuniones familiares y sociales que la gente está teniendo y también en lugares como pubs, clubes, centros nocturnos, (de ahí) la preocupación ante la conducta de bailar y cantar”.

El estado de Victoria reportó el sábado 51.356 casos, más del doble de la cifra del día anterior. El gran incremento fue atribuido a la acumulación de casos positivos derivado del nuevo sistema del estado para que las personas los reporten.

Las personas que se hagan pruebas diagnósticas en el hogar utilizando el sistema rápido de antígeno están obligadas a reportar los casos positivos a las autoridades de salud, ya sea por vía telefónica o a través de un nuevo sistema en internet.