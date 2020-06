Estalla enfrentamiento en Kenia por mascarillas: 3 muertos

NAIROBI, Kenia (AP) — Tres personas murieron en el valle del Rift en Kenia durante un enfrentamiento entre la policía y los residentes sobre el uso de mascarillas para prevenir el contagio del coronavirus, informó un testigo el viernes.

La policía confirmó las muertes, pero su relato fue diferente.

Desde hace semanas, activistas por los derechos humanos han denunciado presuntos asesinatos cometidos por policías al imponer las restricciones relacionadas con el virus. También acusan a los agentes de extorsionar a la gente para obtener sobornos.

Kenneth Kaunda dijo a The Associated Press que hubo protestas violentas en Lessos el jueves cuando la gente trató de impedir que la policía arrestara a un pasajero de mototaxi por no usar la mascarilla, lo cual se pena con una multa de 200 dólares, una suma muy alta para muchos.

Kaunda dijo que los vecinos estaban hartos de que la policía cobrara sobornos por la mascarilla. Dijo que un agente que había arrestado al conductor abrió fuego sobre la gente y mató a un zapatero.

“Disparó al menos cinco veces a la multitud”, dijo Kaunda, un albañil.

Los vecinos enfurecidos incendiaron la casa del jefe de la policía local y atacaron una comisaría a pedradas. En medio del caos, otras dos personas murieron baleadas, dijo Kaunda.