Juan Manuel Herrera/AP

NUEVA YORK (AP) — El nicaragüense Arturo McFields llevaba 15 días con un peso “en el corazón”, hasta que se lo quitó de encima cuando, como embajador de su país ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), denunció públicamente que su propio gobierno era “una dictadura.”

“Sentí que me quité un yunque del alma”, dijo McFields a The Associated Press el jueves en una entrevista telefónica. “Me siento libre. Siento que puedo mirar a mi hija a los ojos. Puedo verme en el espejo.”