El Salvador: policías denuncian irregularidades en capturas

SAN SALVADOR (AP) — El Movimiento de Trabajadores de la Policía salvadoreña (MTP) denunció el martes que algunos jefes les están exigiendo un número determinado de capturas al día, lo que implica que se podrían cometer arbitrariedades en momentos en que el gobierno del presidente Nayib Bukele impulsa una fuerte ofensiva contra las pandillas.

El representante del movimiento Marvin Reyes dijo a The Associated Press que en el marco del estado de excepción decretado en el país centroamericano les están “presionado” para que den “falsos testimonios” contra algunas personas que han sido detenidas y que según ellos no tienen que ver con las maras o pandillas. Agregó que los están amenazando, incluso, con traslados si no cumplen con esas exigencias.