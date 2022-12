QUITO (AP) — Ecuador apuesta a los acuerdos comerciales para impulsar su economía y en esa vía está empeñado en lograr que Estados Unidos acepte iniciar negociaciones para un Tratado de Libre Comercio, informó el ministro de Producción, Julio Prado.

El viaje que realizó esta semana a Washington el presidente Guillermo Lasso pareció generar las primeras señales en ese sentido.

El Comité de Relaciones Internacionales del Senado estadounidense “envió carta oficial a la Casa Blanca solicitando se inicien negociaciones de un Tratado de Libre Comercio USA-Ecuador”, anunció Prado en un mensaje por Twitter. Agregó que el gobierno continuará “trabajando con la Casa Blanca y Senado para lograrlo”.

Aunque distintos gobiernos del país sudamericano han buscado concretar un acuerdo comercial con Estados Unidos desde 2004, eso no se ha logrado de momento. Uno de los motivos principales fue probablemente una tendencia política contraria a la liberalización comercial por parte de administraciones como la del expresidente Rafael Correa (2007-2017), según analistas.

Mauricio Pozo, ex ministro de Economía en los pasados gobiernos de Lucio Gutiérrez (2003-2005) y Lenin Moreno (2017-2021), dijo a The Associated Press que “el esfuerzo que hace el gobierno por ampliar mercados, por buscar acuerdos internacionales de libre comercio, va en la línea de tener un país más insertado en el mercado mundial”, lo que calificó como “positivo”. Sin embargo, “debe traducirse en hechos concretos”, afirmó.

Pozo manifestó que Ecuador tiene “muchas sinergias” con Estados Unidos y recalcó que “los acuerdos son buenos, pero hay que buscar particularidades en cada uno para que terminen siendo de beneficio para el país”.

Pozo también hizo alusión a un eventual acuerdo con China, con el que “hay que cuidar que no signifique que nos inunden de productos y complique la producción nacional en varios ámbitos”, planteó.

El economista Oswaldo Landázuri coincidió en el sentido que un TLC con Estados Unidos “traerá oportunidades” de apertura del mercado para las exportaciones ecuatorianas pero también desafíos.

Por otra parte, también mencionó que el interés de Estados Unidos, entre otros, es geopolítico, pues “está viendo que China está captando más atención en América Latina y... no quiere perder hegemonía regional”.

Hasta 2021 Estados Unidos fue el primer socio comercial de Ecuador al ser el principal destino de las exportaciones no petroleras que en 2020 alcanzaron los 4.700 millones de dólares. Sin embargo, en 2022, China le quitó ese sitial al recibir productos no petroleros por de la nación andina por 4.900 millones de dólares, según datos del Ministerio de Producción.

Ecuador también está en la última fase de negociación para un acuerdo comercial con México con miras a alcanzar el mercado de la Alianza del Pacífico, que además de México integran Colombia, Chile y Perú. Además, se encuentra en los últimos pasos para un acuerdo con China, al tiempo en que ha manifestado interés de acercarse a Canadá.