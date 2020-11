Azerbaiyán anuncia la toma de una ciudad en Nagorno-Karabakh

El brillo de las explosiones, humo y llamas se ven durante combates entre Armenia y Azerbaiyán cerca de la catedral del Santo Salvador en Shushi, a las afueras de Stepanakert, en la región separatista de Nagorno-Karabakh, el sábado 7 de noviembre de 2020. (AP Foto) less El brillo de las explosiones, humo y llamas se ven durante combates entre Armenia y Azerbaiyán cerca de la catedral del Santo Salvador en Shushi, a las afueras de Stepanakert, en la región separatista de ... more Photo: AP Photo: AP Image 1 of / 1 Caption Close Azerbaiyán anuncia la toma de una ciudad en Nagorno-Karabakh 1 / 1 Back to Gallery

MOSCÚ (AP) — Fuerzas azerbaiyanas tomaron la estratégica ciudad de Shushi, en Nagorno-Karabakh, donde comenzaron hace más de un mes los combates con Armenia, según dijo el domingo el presidente del país.

“Shusha es nuestra, Karabakh es nuestro”, dijo el presidente, Ilham Aliyev, en un mensaje televisado a la nación en el que se refirió a la ciudad por su nombre azerí.

However, Armenian Defense Ministry spokesman Artsrun Ovannisian said on Facebook after Aliyev’s claim that “fighting in Shushi is continuing; wait and believe in our troops.”

Sin embargo, el portavoz del Ministerio armenio de Defensa Artsrun Ovannisian escribió en Facebook tras las afirmaciones de Aliyev que “los combates en Shushi continúan, esperen y crean en nuestras tropas”.

Shushi tiene importancia militar porque está en una zona elevada unos 10 kilómetros (6 millas) al sur de la capital regional, Stepanakert, y se encuentra junto a la carretera principal que conecta Nagorno-Karabakh con Armenia.

Nagorno-Karabakh está dentro del territorio de Azerbaiyán, pero lleva desde 1994 controlado por fuerzas locales de etnia armenia respaldadas por Armenia. La nueva ronda de combates comenzó el 27 de septiembre y ha dejado cientos de muertos, si no miles.

Aliyev prometió seguir luchando hasta que Armenia se retire del territorio.