EEUU niega evidencia de lavado en Fundación Violeta Chamorro

MANAGUA (AP) — Estados Unidos negó el jueves que exista “evidencia de lavado de dinero” en las operaciones de la organización no gubernamental Fundación Violeta Barrios de Chamorro de Nicaragua, a la que el gobierno de Daniel Ortega investiga por supuestas irregularidades financieras.

En una declaración pública, un vocero del Departamento de Estado rechazó las imputaciones de la Fiscalía de Nicaragua contra la periodista y exdirectora de esa ONG, Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Chamorro (1990-1997) y que aspira a competir como candidata presidencial y enfrentar a Ortega en los comicios del 7 de noviembre.

“Como parte de nuestra supervisión regular (la agencia de cooperación) USAID ha realizado varias auditorías de nuestro programa con la Fundación Violeta B. de Chamorro. No hemos encontrado evidencia de lavado de dinero o instancia en la que los fondos de USAID hayan sido desviados por la Fundación para otros propósitos”, señaló el portavoz que pidió no ser identificado por no estar autorizado a comentar sobre el tema.

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) es uno de los organismos internacionales con los que ha trabajado la Fundación, que cerró sus operaciones en febrero.

“Al igual que todas las agencias del gobierno de los Estados Unidos, la USAID lleva a cabo una supervisión constante para garantizar los más altos estándares de responsabilidad en todas sus actividades”, afirmó el vocero.

La Fiscalía confirmó la víspera que “inició investigación” a la Fundación “por el delito de lavado de dinero, bienes y activos” en perjuicio de la sociedad y el Estado nicaragüense. En los últimos días la entidad ha citado a más de una decena de periodistas y directores de medios independientes para entrevistarlos sobre sus supuestos nexos laborales con la Fundación.

Según Cristiana Chamorro, Ortega pretende “montar un juicio macabro” en su contra para excluirla del proceso electoral. Ortega, de 75 años, buscará en noviembre su tercera reelección consecutiva.

La periodista acudió el jueves por segunda ocasión ante la Fiscalía en Managua, esta vez por iniciativa propia. “Vine a preguntar por qué me están acusando de manera indebida y por qué me congelaron mis cuentas” bancarias, dijo a periodistas.

“No he podido sacar un peso del banco para ir al mercado. Vine a preguntar y no me contestaron nada”, se quejó Chamorro. Añadió que la policía “comenzó un acoso” en contra de su abogada y exfuncionarios de la Fundación, lo que calificó de “arbitrariedad”.

“Vine también a defender a los periodistas independientes y a decirles que los dejen en paz, andan persiguiendo a nuestro personal de la Fundación”, dijo. “Quieren impedir nuestro derecho a votar libremente”, insistió.

El portavoz del Departamento de Estado sostuvo que las próxima elecciones en Nicaragua se ven socavadas "cuando los medios de comunicación independientes son asediados y los líderes de la oposición tienen prohibido competir”.

Asimismo, instó al gobierno de Ortega “a que cese su represión y permita a los nicaragüenses ejercer sus derechos de reunión pacífica y libertad de expresión”.

Advirtió que Estados Unidos “continuará utilizando las herramientas diplomáticas y económicas a nuestra disposición para apoyar los llamamientos de los nicaragüenses a una mayor libertad, responsabilidad y elecciones libres y justas”.