EEUU: ONG reanuda subvenciones para oficinas electorales

MADISON, Wisconsin, EE.UU. (AP) — Un grupo sin fines de lucro que se convirtió en objeto de controversia por distribuir cientos de millones de dólares en subvenciones electorales durante la campaña presidencial de 2020 en Estados Unidos está liberando una nueva ronda de dinero para las oficinas electorales locales, incluso en estados donde los legisladores republicanos intentaron prohibir la práctica.

El Center for Tech and Civic Life (CTCL, por sus siglas en inglés), con sede en Chicago, sólo ha facilitado detalles generales sobre cuánto dinero recibirá cada oficina o qué financiará.

Ha informado que 10 oficinas electorales de condados y municipios formarán parte del primer grupo que recibirá subvenciones en el marco de la Alianza para la Excelencia Electoral de Estados Unidos, que dispone de 80 millones de dólares para repartir en los próximos cinco años, con pocas restricciones.

Durante la última campaña presidencial, los conservadores arremetieron contra este centro después de que concediera a las oficinas electorales locales de todo el país más de 350 millones de dólares, casi todos donados por el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg.

Los opositores se refirieron a las ayudas como “Zuckerbucks” y afirmaron que eran un intento por parte del multimillonario de inclinar el voto a favor de los demócratas, aunque no había evidencias que lo demostraran.

Gran parte de los fondos anteriores se destinaron a oficinas electorales de zonas urbanas que tradicionalmente han apoyado a los demócratas, pero el CTCL señaló que concedió financiación a todas las oficinas que la solicitaron, casi 2.500 en total.

Anteriormente, el CTCL había dicho que la actual ronda de subvenciones no incluiría dinero de Zuckerberg.

En un principio, el centro no reveló las cantidades que cada jurisdicción podría recibir, pero publicó una serie de cifras dos semanas después del anuncio inicial en respuesta a preguntas de The Associated Press.

Los importes de las subvenciones variarán en función del tamaño de cada jurisdicción, desde 50.000 dólares para las que tengan menos de 5.000 votantes registrados hasta 3 millones de dólares para las que tengan más de un millón de votantes.

Las primeras oficinas recibirán subvenciones durante un periodo de dos años hasta las elecciones presidenciales de 2024, explicó Tiana Epps-Johnson, directora ejecutiva del CTCL.

El dinero se concede prácticamente sin restricciones en cuanto a su utilización. Los funcionarios electorales dijeron que esperan utilizar las subvenciones para todo, desde la mejora de los sitios web hasta la contratación de trabajadores electorales y la construcción de oficinas más grandes y seguras.

