LOS ÁNGELES (AP) — Una monja y directora escolar de Los Ángeles que robó más de 800.000 dólares para financiar su hábito de apostar fue sentenciada el lunes a pasar un año en una cárcel federal.

Mary Margaret Kreuper, de 80 años, reconoció haber robado el dinero de 2008 a 2018 mientras era directora de la Escuela Católica Santiago en Torrance, un suburbio de Los Ángeles.

Se declaró culpable en julio pasado de un cargo de fraude electrónico y lavado de dinero.

El juez Otis D. Wright II de la Corte Federal de Distrito también le ordenó a Kreuper reembolsarle a la escuela aproximadamente 835.000 dólares, reportó el periódico Long Beach Press-Telegram.

“He pecado, he infringido la ley y no tengo excusas”, declaró Kreuper vía teleconferencia. “Cometí esos actos en violación a mis votos, mis mandamientos, la ley y, por encima de todo, la confianza sagrada que tantos habían puesto en mí. Estaba equivocada y lamento profundamente el dolor y el sufrimiento que le he causado a tanta gente”.

Los fiscales indicaron que, en un acuerdo de culpabilidad, la ahora retirada directora de escuela primaria reconoció que malversó donativos, pagos de matrículas y cuotas.

En su declaratoria de culpabilidad, Kreuper reconoció haber desviado dinero para pagar gastos personales que incluían cargos en tarjetas de crédito y “grandes gastos por apuestas en casinos”, señaló la fiscalía.