NUEVA ORLEANS (AP) — Un hospital de Nueva Orleans informó que ha identificado a dos pacientes que están infectados con un hongo resistente a los medicamentos, la primera vez que se detecta en Luisiana.

El hongo candida auris ya se había encontrado en Washington D.C. y en por lo menos otros 20 estados del país, como Georgia, Florida y Tecas, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés).

El hongo es una forma dañina de levadura que puede ser resistente a los medicamentos antifúngicos más comunes.

Los CDC lo consideran una amenaza global emergente y señalaron que es especialmente peligroso para los pacientes de hospitales y casas para ancianos con problemas de salud graves.

Aunque los pacientes del Centro Médico Universitario son los primeros que se conocen en Luisiana, es probable que haya otros casos no detectados, comentó el doctor Niray Patel, director médico del centro, al periódico The Times-Picayune /The New Orleans Advocate.

“Este hongo podría llevar bastante tiempo aquí en Luisiana”, señaló, y mencionó los brotes que se registraron en Florida, donde se han reportado 135 casos, y en Texas, que ha identificado 30 casos.

Hasta el 21 de agosto, se habían diagnosticado más de 1.100 casos a nivel nacional, de acuerdo con los CDC. California había reportado 245 casos; Illinois, 243; Nueva York, 235, y Nueva Jersey, 70.

Los CDC dijeron que las personas que corren mayor riesgo son aquellas que han estado en un centro de atención médica por mucho tiempo y tienen una intravenosa o tubo en el cuerpo, como una sonda respiratoria, de alimentación o un catéter venoso central. Puede causar infecciones en el torrente sanguíneo o en las heridas.

El hongo se identificó por primera vez en la infección de oído de un paciente japonés en 2009, y se le dio el nombre específico de auris, que significa “oído”.