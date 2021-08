Desplazan más de 1.200 personas en el suroeste de Colombia

BUCARAMANGA, Colombia (AP) — Los albergues no dan abasto y hay quienes duermen a la intemperie en el casco urbano de Magüi Payán, un pequeño municipio al suroeste de Colombia que ha reportado el desplazamiento de más de 1.200 personas desde las zonas rurales en busca de refugio ante los constantes enfrentamientos entre grupos armados.

Alejandro Juvenal Quiñones, el alcalde de Magüi Payán y quien tuvo que salir del territorio por amenazas, dijo el viernes a The Associated Press que la situación los ha desbordado porque los desplazamientos se intensificaron desde el 13 de agosto. Sin embargo, en lo que va de 2021 han reportado al menos seis eventos de desplazamiento. “Los recursos no alcanzan para atender a todas las personas”, indicó.