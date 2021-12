Jean Paul Belmondo (el feo más lindo del cine francés), el príncipe Felipe de Gran Bretaña, Johnny Pacheco, uno de los reyes de la salsa, y F.W. de Klerk, el último gobernante blanco de la era del apartheid en Sudáfrica, encabezan la lista de personalidades fallecidas en el 2021.

Belmondo se convirtió en uno de los grandes referentes del cine francés haciendo papeles de galán varonil y trabajó con casi todos los mejores directores franceses de su época.

El temperamental príncipe Felipe aceptó asumir un papel secundario, como sostén de la reina Isabel II, hasta su muerte luego de más de 70 años de matrimonio.

El dominicano Johnny Pacheco, flautista, compositor, arreglista, director y productor, además de cofundador del sello disquero Fania, es uno de los inmortales de la salsa, que ayudó a consolidar como género musical.

De Klerk, por su parte, ganó el Premio Nobel de la Paz junto con Nelson Mandela tras despejar el camino para una elecciones con sufragio universal que llevaron a Mandela a la presidencia y pusieron fin a la era del apartheid, o segregación racial en Sudáfrica.

También fallecieron en el 2021 políticos como los ex presidentes Carlos Menem (Argentina) y Gustavo Noboa Bejarano (Ecuador), los ex secretarios de estado estadounidenses Colin Powell y George Shultz, el ex secretario de defensa Donald Rumsfeld, el ex vicepresidente Walter F. Mondale y el ex presidente sudcoreano Roh Tae-woo.

El deporte perdió al ex piloto argentino de fórmula uno Carlos Reutemann, al futbolista alemán Gerd Muller y a glorias del béisbol como Hank Aaron y el mánager Tommy Lasorda, mientras que el mundo del espectáculo vio partir al baterista de los Rolling Stones Charlie Watts, la bailarina y actriz Carla Fracci, el músico griego Mikis Teodorakis, la escritora de telenovelas cubana Delia Fiallo, el actor Christopher Plummer, el merenguero dominicano Johnny Ventura y el músico de jazz Chick Corea.

A continuación algunas de las personalidades fallecidas en el año que termina:

ENERO

Tanya Roberts, 65. Cautivó a James Bond en “A View to a Kill” (En la mira de los asesinos). 4 de enero.

Tommy Lasorda, 93. Legendario mánager de béisbol que ganó dos Series Mundiales con los Dodgers de Los Ángeles. Jan. 7.

Phil Spector, 81. Excéntrico y revolucionario productor musical, que fue condenado por asesinato. 16 de enero.

Hank Aaron, 86. Gloria del béisbol, que soportó abusos raciales y terminó batiendo la marca de jonrones de Babe Ruth. 22 de enero.

Carlos Holmes Trujillo, 69. Político conservador colombiano que ocupó varios ministerios y fue embajador de su país ante la OEA. 26 de enero, por complicaciones asociadas con el COVID-19.

FEBRERO

Christopher Plummer, 91. Célebre actor canadiense que ganó fama con su papel como capitán von Trap en “El sonido de la música”. Ganó un Oscar a los 82 años y es el actor de más avanzada edad en alzarse con esa estatuilla. 5 de febrero.

Leon Spinks, 67. Campeón olímpico de boxeo que no hizo demasiado como profesional, pero sorprendió al mundo con una inesperada victoria sobre Muhammad Ali en su octava pelea en el campo rentado. 5 de febrero.

George P. Shultz, 100. Fue secretario de estado de Estados Unidos y trató de mejorar las relaciones con la Unión Soviética y de lograr la paz en el Medio Oriente durante la década de 1980. 6 de febrero.

Chick Corea, 79. Pianista gigante del jazz, ganador de 23 premios Grammy, un innovador que colaboró con Miles Davis y Herbie Hancock. 9 de febrero, de un cáncer.

Larry Flynt, 78. Editor de la atrevida revista Hustler, que libró numerosas batallas judiciales en torno a la libertad de expresión. 10 de febrero.

Carlos Menem, 90. Ex presidente argentino, un peronista que promovió políticas económicas de corte liberal, incluida la privatización de empresas estatales. 14 de febrero.

Gustavo Noboa Bejarano, 83. Presidente de Ecuador entre el 2000 y el 2003. 16 de febrero.

Johnny Pacheco, 85. Ídolo de la salsa y uno de los fundadores de Fania Records. Fue compañero de banda de Eddie Palmieri y colaboró con Rubén Blades, Willie Colón y Celia Cruz, entre otros. 15 de febrero.

Arturo Di Modica, 80. El artista que esculpió la estatua del toro que pasó a ser un símbolo de Wall Street en Nueva York. 19 de febrero.

MARZO

Bunny Wailer, 73. Figura del reggae, el último sobreviviente de la legendaria banda The Wailers. 2 de marzo.

Lou Ottens, 94. Holandés que inventó el cassette. 6 de marzo.

Luis Palau, 86. Pastor evangélico nacido en Argentina, que trabajó con Billy Graham antes de crear su propio ministerio, de gran proyección internacional. 11 de marzo.

Elgin Baylor, 86. Célebre canastero de los Lakers de Los Ángeles de los años 60 considerado un modelo seguido por los basquetbolistas modernos. 22 de marzo.

ABRIL

Príncipe Felipe, 99. El temperamental esposo de la reina Isabel II, que pasó más de siete décadas apoyando a su esposa, en un papel que definió su vida y también la limitó. 9 de abril.

Bernard Madoff, 82. El ejecutivo financiero que estafó a miles de inversionistas y burló durante mucho tiempo a los reguladores antes de ser condenado a 150 años de prisión. 14 de abril.

Walter F. Mondale, 93. Ex vicepresidente de Estados Unidos y figura prominente del ala liberal demócrata, que sufrió una de las derrotas más aparatosas en las elecciones presidenciales tras afirmar que subiría los impuestos de ser elegido. 19 de abril.

Michael Collins, 90. Astronauta de la Apolo 11 que dio vueltas a la Luna solo mientras Neil Armstrong y Buzz Aldrin hacían la primera caminata lunar. 28 de abril. Cáncer

MAYO

Bobby Unser, 87. Ganador de tres ediciones de las 500 Millas de Indianápolis, parte de una familia de renombrados pilotos de autos. 2 mayo.

Paulo Gustavo, 42. Popular comediante brasileño cuyo personaje Dona Herminia exploró temas de la vida diaria y de la comunidad LGBTQ. 4 de mayo. COVID-19.

Carla Fracci, 84. Ex primera bailarina de La Scala, famosa por sus papeles románticos junto a figuras de la talla de Rudolf Nureyev y Mijaíl Baryshnikov. 27 de mayo.

JUNIO

F. Lee Bailey, 87. El abogado de celebridades que defendió a O.J. Simpson, Patricia Hearst y el supuesto Estrangulador de Boston antes de ser inhabilitado para ejercer en dos estados. 3 de junio.

Enrique Bolaños Geyer, 93. Empresario que fue presidente de Nicaragua del 2002 al 2007. 14 de junio.

Kenneth Kaunda, 97. Primer presidente de Zambia, que gobernó de 1964 a 1991, y gran promotor del nacionalismo africano, comprometido con la lucha contra la segregación racial en el sur de África. 17 de junio.

Donald Rumsfeld, 88. Dos veces secretario de estado de Estados Unidos, cuya reputación se vio empañada por su manejo de la prolongada y costosa intervención en Irak. 29 de junio.

Delia Fiallo, 96. Prolífica escritora cubana de telenovelas, que algunos describen como la madre de las telenovelas latinoamericanas. 29 de julio.

JULIO

Raffaella Carra, 78. Popular cantante y presentadora televisiva italiana, muy querida en América Latina. 5 de julio.

Jovenel Moïse, 53. Ex productor de bananas que llegó a la presidencia de Haití y gobernó durante cuatro años marcados por la inestabilidad. Falleció asesinado en su residencia el 7 de julio.

Carlos Reutemann, 79. Gloria del automovilismo argentino que fue uno de los mejores pilotos de F1 de su generación. 7 de julio.

AGOSTO

Carlos Ardila Lülle, 91. Empresario y fundador de la Organización Ardila Lülle, uno de los principales conglomerados de América Latina, compuesto por medios de comunicación, procesadoras de alimentos y equipos de fútbol. 13 de agosto.

Gerd Müller, 75. 15 de agosto. Legendario goleador alemán, autor de 68 goles en 62 partidos con la selección y de 365 tantos en 427 encuentros de la Bundesliga.

Charlie Watts, 80. El modesto baterista de los Rolling Stones que amaba el jazz. 24 de agosto.

Hissene Habre, 79. Ex dictador de Chad, convicto por crímenes de lesa humanidad. Su gobierno fue acusado de matar a 40.000 personas. 24 de agosto.

Ed Asner, 91. Popular actor estadounidense que tuvo recordados papeles en “El show de Mary Tyler Moore” y “Lou Grant”. 29 de agosto.

SEPTIEMBRE

Mikis Theodorakis, 96. Compositor griego famoso por su música llena de vida y su activismo político. 2 de septiembre.

Jean-Paul Belmondo, 88. Marcó una época del cine francés y fue uno de sus grandes galanes gracias a su carisma. 6 de septiembre.

Abimael Guzmán, 86. Líder de Sendero Luminoso, la guerrilla comunista peruana. Fue capturado en 1992 y falleció en la cárcel. 11 de septiembre.

Abdelaziz Bouteflika, 84. Luchó por la independencia de Argelia de Francia y gobernó durante dos décadas, hasta que fue derrocado en el 2019 en medio de protestas a favor de la democracia. 17 de septiembre.

OCTUBRE

Bernard Tapie, 78. Empresario francés que llevó al Olympique de Marsella a la cima del fútbol (ganó la primera edición de la Liga de Campeones en 1993) y fue acusado de corrupción. 3 de octubre.

Abolhassan Banisadr, 88. Primer presidente de Irán tras la revolución islámica de 1979. Huyó del país luego de disponerse un juicio político en su contra por cuestionar el creciente poder de los clérigos, que transformaron la nación en una teocracia. 9 de octubre.

Colin Powell, 84. Militar y ex secretario de estado de Estados Unidos de distinguido servicio, cuyo legado se vio empañado por las justificaciones que dio para la invasión de Irak en el 2003.

NOVIEMBRE

Marília Mendonça, 26. Una de las cantantes más populares de Brasil, fallecida muy joven en un accidente aéreo. 5 de noviembre.

F.W. de Klerk, 85. El último gobernante blanco bajo el régimen de apartheid en Sudáfrica, que despejó el camino para la integración racial. Compartió el Premio Nobel de la Paz con Nelson Mandela. 11 de noviembre.

Virgil Abloh, 41. Famoso diseñador que combinó las indumentarias cotidianas con la alta costura y llegó a ser uno de los principales referentes de la moda. 28 de noviembre, de cáncer.