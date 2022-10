Cumbre de 44 países europeos, unidos contra la guerra rusa

PRAGA (AP) — Los líderes de 44 países europeos, desde Islandia hasta Turquía, se reunieron el jueves en lo que muchos dijeron que era una posición unida contra la guerra de Rusia contra Ucrania, y mientras la crisis energética y la fuerte inflación provocadas por el conflicto causan estragos en sus economías.

La cumbre inaugural de la Comunidad Política Europea involucra a los 27 países miembros de la Unión Europea, aspirantes a socios en los Balcanes y Europa del Este, así como a Gran Bretaña y Turquía.

Rusia es la única gran potencia europea que no fue invitada, junto con su vecino y aliado, Bielorrusia.

“Lo que verán aquí es que Europa se solidariza contra la invasión rusa en Ucrania”, dijo la primera ministra de Islandia, Katrin Jakobsdottir, a los periodistas en el Castillo de Praga, en la República Checa, donde se lleva a cabo la reunión.

Su homólogo belga, Alexander De Croo, dijo que “si solo miras la asistencia aquí, ves la importancia. Todo el continente europeo está aquí, excepto dos países: Bielorrusia y Rusia. Así que muestra cuán aislados están esos dos países”.

La cumbre es una creación del presidente francés Emmanuel Macron y cuenta con el respaldo del canciller alemán Olaf Scholz. Dicen que tiene como objetivo impulsar la seguridad y la prosperidad económica en todo el continente.

“Esta reunión es una forma de buscar un nuevo orden sin Rusia. No significa que queramos excluir a Rusia para siempre, pero esta Rusia, la Rusia de Putin, no tiene un lugar”, dijo a los periodistas el jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell. “Lamentablemente, no se puede construir un orden de seguridad con Rusia”.

Por su parte, el primer ministro letón, Krisjanis Karins, dijo que las consecuencias de la guerra de Rusia contra Ucrania son algo que todos tienen en común.

“Nos está afectando a todos en el sentido de la seguridad, y nos está afectando a todos a través de nuestras economías, a través del aumento de los costos de la energía. Entonces, la única forma en que podemos manejar esto es trabajando juntos, y no solo la Unión Europea. Todos los países europeos deben trabajar juntos”, dijo.

El primer ministro de Ucrania, Denys Shmyhal, asistió a la cumbre, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dio su mensaje por videoconferencia.

“No hay representantes de Rusia con nosotros aquí, un Estado que geográficamente parece pertenecer a Europa, pero desde el punto de vista de sus valores y comportamiento es el Estado más antieuropeo del mundo”, declaró Zelenskyy.

“Ahora estamos en una posición sólida para dirigir a todas las potencias posibles de Europa a poner fin a la guerra y garantizar una paz a largo plazo. Por Ucrania, por Europa, por el mundo”, agregó.

Macron describió la reunión como “un momento importante”. El objetivo, dijo, es forjar una estrategia común para enfrentar los desafíos que enfrenta Europa. “Hasta ahora, eso realmente no existía y podría generar divisiones”.

Por su parte, el canciller alemán Scholz calificó el foro como “una gran innovación” porque los líderes pueden hablar sobre sus preocupaciones comunes “libres de una agenda diaria y la necesidad de llegar a acuerdos”. Esto ayudaría a mejorar los lazos con los vecinos de la UE, “muchos de los cuales quieren convertirse en miembros”.

Los críticos afirman que el nuevo foro es un intento de frenar la ampliación de la UE. Otros temen que se convierta en un foro de conversación, tal vez reuniéndose una o dos veces al año, pero sin ninguna influencia o contenido real.

___

Sylvie Corbet contribuyó a este despacho.