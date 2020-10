Cuba, China y Rusia a Consejo de Derechos Humanos de la ONU

NACIONES UNIDAS (AP) — Cuba, China y Rusia ganaron el martes asientos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pese a la oposición de activistas que objetaron su inclusión debido a sus pésimos antecedentes en materia de derechos humanos. Otro candidato, Arabia Saudí, perdió.

Rusia y Cuba no tuvieron oposición en sus regiones, pero China y Arabia Saudí estuvieron en una contienda entre cinco.

En una votación secreta de los 193 miembros de la Asamblea General de la ONU para esa contienda, Pakistán recibió 169 votos; Uzbekistán, 164; Nepal, 150; China 139, y Arabia Saudí, apenas 90.

Pese a los planes de reformas anunciados por Arabia Saudí, Human Rights Watch y otras organizaciones se opusieron fuertemente a su candidatura, diciendo que el país árabe continúa reprimiendo a defensores de los derechos humanos, disidentes y activistas de derechos de las mujeres, y que ha mostrado poca rendición de cuentas por abusos pasados, incluido el asesinato del columnista y critico opositor Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Estambul hace dos años.

Sarah Leah Whitson, directora ejecutiva de Democracy for the Arab World Now, la organización fundada por Khashoggi, dijo que pese a los centenares de millones de dólares gastados por el príncipe heredero saudí en relaciones públicas “para encubrir sus abusos grotescos, la comunidad internacional no se deja engañar”.

“A menos que Arabia Saudí emprenda reformas drásticas para excarcelar a prisioneros políticos, poner fin a su desastrosa guerra en Yemen y permitirles a sus ciudadanos una participación política significativa, va a seguir siendo un paria global”, dijo Whitson.

Bajo las reglas del Consejo de Derechos Humanos, los escaños son asignados por regiones para garantizar representación geográfica.

A excepción de la contienda en Asia-Pacífico, la elección de 15 miembros del Consejo de Derechos Humanos, integrado por 47 países, estaba virtualmente decidida, porque los otros grupos regionales tuvieron contiendas sin oposición.

Cuatro países ganaron escaños por África: Costa de Marfil, Malaui, Gabón y Senegal. Rusia y Ucrania ganaron los dos escaños de Europa oriental. En Latinoamérica y el Caribe, México, Cuba y Bolivia ganaron los tres puestos. Y Gran Bretaña y Francia ganaron los dos del grupo de Europa Occidental y otros.

La semana pasada, una coalición de grupos de derechos humanos de Europa, Estados Unidos y Canadá llamaron a los miembros de la ONU a oponerse a la elección de China, Rusia, Arabia Saudí, Cuba, Pakistán y Uzbekistán, diciendo que sus historiales de derechos humanos los hacían “no aptos”.

“Elegir a esas dictaduras como jueces de derechos humanos de la ONU es como hacer a una banda de incendiarios miembros de los bomberos”, dijo UN Watch.

La organización de derechos humanos, con sede en Ginebra, publicó un informe de 30 páginas elaborado en conjunto con la Fundación de Derechos Humanos y el Centro Raoul Wallenberg para los Derechos Humanos en el que se evaluó a los candidatos a ocupar puestos en el consejo.

El informe enumera a Bolivia, Costa de Marfil, Nepal, Malaui, México, Senegal y Ucrania —todos ganadores— como poseedores de credenciales “cuestionables” debido a antecedentes problemáticos de derechos humanos y de votación en la ONU que necesitan ser mejorados. Sólo dio grado de “calificado” al Reino Unido y a Francia.

___

Jamey Keaten contribuyó desde Ginebra