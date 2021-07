Cuatro equipos de la NFL siguen con una tasa de vacunación por debajo del 50% menos de dos semanas antes del inicio de los campos de entrenamiento, comentó a The Associated Press una persona al tanto de la situación.

Hasta el jueves, Washington, Indianápolis, Arizona y los Chargers de Los Ángeles tenían las tasas de vacunación contra COVID-19 más bajas de la liga, de acuerdo con la persona, que habló bajo condición de anonimato debido a que la NFL no ha dado a conocer las cifras.

Pittsburgh, Miami, Carolina y Denver tienen las tasas de vacunación más altas y están entre siete equipos que han logrado llegar a por lo menos el 85%. Alrededor del 70% de los jugadores han sido vacunados. Los equipos en el fondo de la tabla de vacunación se enfrentan a posibles desventajas competitivas.

La NFL no planea cancelar ningún partido esta temporada, añadió la fuente.

En un memorándum enviado a los equipos de la liga la semana pasada y al que la AP tuvo acceso el jueves, la NFL, en conjunto con el sindicato de jugadores, actualizó los protocolos para permitir que los equipos que viajen a prácticas conjuntas tengan su máximo diario de individuos de nivel 1 y 2. El grupo que haga el viaje estará conformado por 100 o 140 personas, dependiendo de la tasa de vacunación del equipo. El club debe limitar a 85 el número de individuos que viajan en el transporte del equipo, pero puede llevar por separado a la práctica a personal adicional de nivel 1 y nivel 2 hasta alcanzar los límites diarios de nivel aplicables.

De igual forma, a partir del inicio del campamento de entrenamiento, los equipos deberán elaborar un método para identificar visualmente a los individuos que estén completamente vacunados del nivel 1 y del nivel 2.

Se recomendó el uso de brazaletes o tarjetas de identificación codificadas por colores, pero los equipos pueden elegir otros métodos.

El mes pasado, la NFL y el sindicato de jugadores actualizaron los protocolos para reducir las restricciones para los jugadores que estén completamente vacunados y para alentar a otros a vacunarse.

Los jugadores que no estén vacunados deberán seguir sometiéndose a pruebas diagnósticas diarias de coronavirus, portar mascarillas y practicar el distanciamiento social. No podrán comer junto a sus compañeros, tampoco participar en actividades con los medios de comunicación o de publicidad cuando estén de gira, no podrán utilizar el sauna o la sala de vapor ni podrán abandonar el hotel del equipo o interactuar con personas ajenas al equipo cuando estén de viaje. Los jugadores vacunados no tendrán que seguir ninguna de esas medidas.