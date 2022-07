Corte Suprema de Perú concede una eutanasia por primera vez

LIMA (AP) — Por primera vez en la historia local, la Corte Suprema de Perú autorizó el jueves una eutanasia para la psicóloga Ana Estrada, quien padece una enfermedad incurable. Esto confirma una orden de primera instancia que permitirá a la peruana quitarse la vida cuando lo desee.

La resolución del juez supremo Augusto Ruidíaz, fue confirmada a The Associated Press por una fuente del Poder Judicial que pidió no ser identificada por no tener autorización para hablar públicamente sobre el tema. La decisión sumó los cuatro votos a favor necesarios para otorgar ese derecho a Estrada, de 45 años. Otros dos jueces supremos ya habían votado en contra. Ruidíaz realizó una sesión en junio para decidir su voto.