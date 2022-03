Complejo escenario espera a próximo presidente chileno

Esteban Felix/AP

SANTIAGO (AP) — El presidente electo de Chile, el izquierdista Gabriel Boric y quien asumirá el poder el próximo viernes, iniciará su gobierno en el marco de la más compleja situación política y económica vivida por su país desde el retorno a la democracia en 1990.

Boric —36 años, diputado del izquierdista Frente Amplio— es uno de los varios exdirigentes universitarios que en 2011 lideraron protestas masivas. Aunque muchos esperan que a partir de esta semana encabece los mayores cambios políticos de la historia reciente de Chile, analistas consultados por The Associated Press coincidieron en señalar que Boric tendrá el reto de enfrentar una situación local e internacional no vivida por ninguno de sus cinco antecesores.