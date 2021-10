Centenares de bolivianos afectados por una estafa piramidal

LA PAZ, Bolivia (AP) — Centenares de bolivianos fueron víctimas de una estafa piramidal a través de las redes sociales por la que fueron detenidos dos ciudadanos chinos y otros tres de nacionalidad boliviana, informó el jueves la policía.

La cifra de afectados ha ido en aumento desde que el caso estalló la víspera con la denuncia de unas 500 personas en un día contra la aplicación “IShop”, que buscaba inversiones, ofrecía intereses altos y que en los últimos días “desapareció”, informó el abogado defensor José Luis Fuentes.

El director de la policía en la región de Santa Cruz, coronel Édson Claure, explicó que aproximadamente unas 2.500 personas habrían caído en la estafa. Entre ellos menores, ancianos, familias completas y grupos de amigos.

“A través de esta aplicación bien estructurada motivaban la participación económica de las víctimas ofreciendo el pago de intereses bastante elevados... y este pago era diario, no mensual”, explicó Claure.

La víspera en las puertas de las fiscalías y de la policía regional de Santa Cruz y La Paz se vio a varias personas mostrando los comprobantes de depósitos que habían hecho y reclamando que les devuelvan el dinero. Las denuncias se extendieron a nivel nacional.

Claure informó que se trata de una estafa múltiple que captaba a la gente a través de las redes sociales y le aseguraba “que su inversión iba a ser mediante un comercio electrónico” e iba a dar grandes ganancias.

“Fuimos ilusos, yo deposité unos 500.000 bolivianos (unos 72.000 dólares). Ahora sólo quiero que me los devuelvan. Mis amigos me convencieron. Ellos me dijeron que a ellos le han cumplido”, dijo una mujer que prefirió no dar su nombre a la prensa boliviana.

Según la policía se investiga a los dos ciudadanos chinos, de los que se sospecha trajeron la aplicación a Bolivia hace unos cinco meses y se apoyaron en dos hermanas y un varón de nacionalidad boliviana.

La policía además se incautó de unos 37.000 dólares en el primer operativo en la región de Santa Cruz, donde se habían establecido.

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero informó en un comunicado de prensa que la aplicación IShop “no tiene una autorización para captar depósitos ni realizar actividades de intermediación financiera”.