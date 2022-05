Canadá veta a Huawei de desarrollo de redes 5G

Ng Han Guan/AP

TORONTO (AP) — Los operadores inalámbricos de Canadá no podrán instalar equipos de Huawei en sus redes 5G de alta velocidad, anunció el jueves el gobierno canadiense, uniéndose a sus aliados en vetar a la empresa tecnológica china.

Canadá era el único miembro de la alianza de intercambio de inteligencia Cinco Ojos que no había prohibido o restringido el uso de equipos de Huawei Technologies Co. Ltd. en sus redes 5G. Los otros integrantes: Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelanda ya habían vetado a Huawei.