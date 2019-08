Campus News

Eastern Connecticut State University — Ashley Smith, class of 2020, traveled to Barcelona, Spain, this summer to practice her Spanish and study art and culture, with a double major in elementary education and Spanish.

Dean’s List

Union College — Victoria Carter, class of 2019, majoring in Political Science.

Degree earned

Roger Williams University — Rachel Ameer, Magna Cum Laude, B.A. in Psychology; Carly Colon, Cum Laude, B.S. in Management; Nina Ferreri, Summa Cum Laude, B.A. in Psychology; Lisa Giannini, Magna Cum Laude, B.S. in Finance; Thomas Lyons, B.A. in Public Relations; Michael Shea, B.S. in Criminal Justice

Southern Connecticut State University — Eric Barbin, Bachelor degree; Lindsay Bazile, Bachelor degree; David Bedoya, Bachelor degree; Cole Bocchino, Bachelor degree; Brooke Capra, Bachelor degree; Paulina Cherkasov, Bachelor degree; Lina Damien, Bachelor degree; Alicia DiLorenzo, Bachelor degree ; Rory Dougall, Bachelor degree; Aurora Guadagnoli, Bachelor degree; Jessica Halmeck, Master’s degree; Paige Haviland, Bachelor degree; Clare Joyce, Bachelor degree Linda Karpowich, Master’s degree; Trevor Lavergne, Bachelor degree; Tyler Liven, Bachelor degree; Nicholas Lorson, Bachelor degree; Megan Lynch, Master’s degree; Sara Massaro, Bachelor degree; Bryan McKeon, Bachelor degree; Tara Merkle, Bachelor degree; Julia Meyerovich, Bachelor degree; Tiffany Monteiro, Bachelor degree; Rosa-Nicole Moriello, Bachelor degree; Zachary Parente, Bachelor degree; Christopher Parisi, Bachelor degree; Kristine Paz, Bachelor degree; Amanda Pfohl, Bachelor degree; Lauren Picarelli, Bachelor degree; Nikolis Principi, Bachelor degree; Hailey Reich, Bachelor degree; Melissa Rubin, Master’s degree; Jamie Sabatino, Master’s degree; Adrian Sanders, Bachelor degree; Emilie Schadlich, Master’s degree; Natalie Schriefer, Master’s degree; Megan Schultz, Bachelor degree; Olivia Trovarelli, Master’s degree; Courtney Wettenstein, Master’s degree; Dorian Williams, Master’s degree; Eric Williams, Bachelor degree

University of Rhode Island — Matthew V Baccaro, Bachelor of Science in Mechanical Engineering, Bachelor of Arts German Cum Laude; Juliana Dellamarggio, Bachelor of Arts Public Relations Summa Cum Laude; Dani C. McGillicuddy, Bachelor of Arts Psychology Magna Cum Laude; Alexander T. Migacz, Bachelor of Science in Business Administration, Finance Magna Cum Laude; Nicholas Sanzone, Bachelor of Science in Nursing Magna Cum Laude