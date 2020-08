CT-Uncontested

By The Associated Press

Here is a list of uncontested races in Connecticut.

U.S. House - District 1

John Larson (i), Dem

U.S. House - District 2

Joe Courtney (i), Dem

U.S. House - District 3

Rosa DeLauro (i), Dem

U.S. House - District 3

Margaret Streicker, GOP

U.S. House - District 4

Jim Himes (i), Dem

U.S. House - District 4

Jonathan Riddle, GOP

U.S. House - District 5

Jahana Hayes (i), Dem

U.S. House - District 5

David Sullivan, GOP

State Senate - District 1

John Fonfara (i), Dem

State Senate - District 2

Douglas McCrory (i), Dem

State Senate - District 4

Matthew Corey, GOP

State Senate - District 4

Harold Harris, Lib

State Senate - District 4

Kelly Green, Oth

State Senate - District 5

Philip Chabot, GOP

State Senate - District 6

Gennaro Bizzarro, GOP

State Senate - District 7

John Kissel (i), GOP

State Senate - District 7

Frederick Moffa, Dem

State Senate - District 8

Kevin Witkos (i), GOP

State Senate - District 8

Melissa Osborne, Dem

State Senate - District 9

Richard Ruglio, GOP

State Senate - District 9

Matt Lesser (i), Dem

State Senate - District 10

Carlos Alvarado, GOP

State Senate - District 10

Gary Winfield (i), Dem

State Senate - District 11

Jameson White, GOP

State Senate - District 11

Martin Looney (i), Dem

State Senate - District 12

Joseph LaPorta, GOP

State Senate - District 12

Christine Cohen (i), Dem

State Senate - District 13

Len Suzio, GOP

State Senate - District 13

Mary Daugherty Abrams (i), Dem

State Senate - District 14

Michael Southworth, GOP

State Senate - District 14

James Maroney (i), Dem

State Senate - District 15

Joan Hartley (i), Dem

State Senate - District 16

Rob Sampson (i), GOP

State Senate - District 16

Jack Perry, Dem

State Senate - District 17

George Logan (i), GOP

State Senate - District 18

Heather Somers (i), GOP

State Senate - District 18

Robert Statchen, Dem

State Senate - District 19

Stephen Weir, GOP

State Senate - District 20

Paul Formica (i), GOP

State Senate - District 20

Martha Marx, Dem

State Senate - District 21

Kevin Kelly (i), GOP

State Senate - District 22

Steve Choi, GOP

State Senate - District 22

Stephen Dincher, Lib

State Senate - District 23

Josiah Israel, GOP

State Senate - District 23

Dennis Bradley (i), Dem

State Senate - District 24

Susan Chapman, GOP

State Senate - District 24

Julie Kushner (i), Dem

State Senate - District 25

Elisavet Kousidis, GOP

State Senate - District 25

Bob Duff (i), Dem

State Senate - District 26

Will Haskell (i), Dem

State Senate - District 27

Carlo Leone (i), Dem

State Senate - District 28

Tony Hwang (i), GOP

State Senate - District 28

Michelle McCabe, Dem

State Senate - District 29

Jessica Alba, GOP

State Senate - District 29

Mae Flexer (i), Dem

State Senate - District 30

Craig Miner (i), GOP

State Senate - District 30

David Gronbach, Dem

State Senate - District 31

Henri Martin (i), GOP

State Senate - District 31

Mary Fortier, Dem

State Senate - District 32

Eric Berthel (i), GOP

State Senate - District 32

Jeffrey Desmarais, Dem

State Senate - District 33

Brendan Saunders, GOP

State Senate - District 33

Norm Needleman (i), Dem

State Senate - District 34

Paul Cicarella, GOP

State Senate - District 34

April Capone, Dem

State Senate - District 35

Dan Champagne (i), GOP

State Senate - District 35

Lisa Thomas, Dem

State Senate - District 36

Ryan Fazio, GOP

State Senate - District 36

Alex Kasser (i), Dem

State House - District 1

Matthew Ritter (i), Dem

State House - District 1

Daniel Piper, Oth

State House - District 2

Dan Carter, GOP

State House - District 2

Raghib Allie-Brennan (i), Dem

State House - District 3

Minnie Gonzalez (i), Dem

State House - District 4

Barry D'Andrea, GOP

State House - District 4

Julio Concepcion (i), Dem

State House - District 7

Joshua Hall (i), Dem

State House - District 8

Tim Ackert (i), GOP

State House - District 8

Brenda Falusi, Dem

State House - District 9

Cathy Hopperstad, GOP

State House - District 9

Jason Rojas (i), Dem

State House - District 10

Henry Genga (i), Dem

State House - District 11

Matthew Harper, GOP

State House - District 12

Geoff Luxenberg (i), Dem

State House - District 13

Grace Cedrone, GOP

State House - District 13

Jason Doucette (i), Dem

State House - District 14

Tom Delnicki (i), GOP

State House - District 14

Genevieve Coursey, Dem

State House - District 16

John Hampton (i), Dem

State Senate - District 16

Robert Kalechman, PEC

State House - District 17

Leslee Hill (i), GOP

State House - District 17

Eleni DeGraw, Dem

State House - District 18

Rick Bush, GOP

State House - District 18

Jillian Gilchrest (i), Dem

State House - District 19

Tammy Exum, Dem

State House - District 20

Alberto Cortes, GOP

State House - District 21

David Kramer, GOP

State House - District 21

Mike Demicco (i), Dem

State House - District 22

William Petit (i), GOP

State House - District 23

Devin Carney (i), GOP

State House - District 24

Alden Russell, GOP

State House - District 25

Jerrell Hargraves, GOP

State House - District 25

Bobby Sanchez (i), Dem

State House - District 26

Piotr Ceglarz, GOP

State House - District 26

Peter Tercyak (i), Dem

State House - District 27

Michael Camillo, GOP

State House - District 27

Gary Turco (i), Dem

State House - District 28

Patrick Pentalow, GOP

State House - District 29

Henry Vasel, GOP

State House - District 29

Kerry Wood (i), Dem

State House - District 30

JoAnn Angelico-Stetson, Dem

State House - District 31

Stewart Beckett, GOP

State House - District 31

Jill Barry (i), Dem

State House - District 32

Christie Carpino (i), GOP

State House - District 32

Matthew Long, Lib

State House - District 33

Linda Szynkowicz, GOP

State House - District 33

Brandon Chafee, Dem

State House - District 34

Irene Haines (i), GOP

State House - District 34

Wilson Melon, Dem

State House - District 35

Jesse MacLachlan (i), GOP

State House - District 35

Christine Grupol, Dem

State House - District 36

Robert Siegrist, GOP

State House - District 36

Christine Palm (i), Dem

State House - District 37

Holly Cheeseman (i), GOP

State House - District 37

Catherine Steel, Dem

State House - District 38

Kathleen McCarty (i), GOP

State House - District 38

Baird Welch-Collins, Dem

State House - District 40

Lauren Gauthier, GOP

State House - District 40

Christine Conley (i), Dem

State House - District 41

Alexander Antipas, GOP

State House - District 41

Joe de la Cruz (i), Dem

State House - District 42

Mike France (i), GOP

State House - District 42

Anne Sabrowski, Dem

State House - District 43

Shaun Mastroianni, GOP

State House - District 43

Kate Rotella (i), Dem

State House - District 44

Anne Dauphinais (i), GOP

State House - District 44

Christine Randall, Dem

State House - District 45

Brian Lanoue (i), GOP

State House - District 46

Robert Bell, GOP

State House - District 46

Emmett Riley (i), Dem

State House - District 47

Doug Dubitsky (i), GOP

State House - District 47

Kate Donnelly, Dem

State House - District 48

Julianne Shilosky, GOP

State House - District 48

Linda Orange (i), Dem

State House - District 49

Susan Johnson (i), Dem

State House - District 50

Pat Boyd (i), Dem

State House - District 51

Ricky Hayes (i), GOP

State House - District 52

Kurt Vail (i), GOP

State House - District 52

Gregory Post, Dem

State House - District 53

Tammy Nuccio, GOP

State House - District 53

Pat Wilson Pheanious (i), Dem

State House - District 54

Gregory Haddad (i), Dem

State House - District 55

Robin Green (i), GOP

State House - District 55

John Collins, Dem

State House - District 56

Laura Bush, GOP

State House - District 56

Michael Winkler (i), Dem

State House - District 57

Christopher Davis (i), GOP

State House - District 57

Taylor Biniarz, Dem

State House - District 58

Mary Ann Turner, GOP

State House - District 58

Tom Arnone (i), Dem

State House - District 59

Carol Hall (i), GOP

State House - District 59

Gerald Calnen, Dem

State House - District 60

Scott Storms, GOP

State House - District 60

Jane Garibay (i), Dem

State House - District 61

Tami Zawistowski (i), GOP

State House - District 61

John Henrei, Dem

State House - District 62

Mark Anderson, GOP

State House - District 62

Audrey Lampert, Dem

State House - District 63

Jay Case (i), GOP

State House - District 63

Noel Rodriguez, Dem

State House - District 64

Brian Ohler, GOP

State House - District 64

Maria Horn (i), Dem

State House - District 65

Christopher Beyus, GOP

State House - District 65

Michelle Cook (i), Dem

State House - District 66

David Wilson (i), GOP

State House - District 66

Matthew Dyer, Dem

State House - District 67

William Buckbee (i), GOP

State House - District 67

Hillary Ram, Dem

State House - District 68

Joe Polletta, GOP

State House - District 68

Sean Butterly, Dem

State House - District 69

Cindy Harrison, GOP

State House - District 69

Michele Zommer, Dem

State House - District 70

Rosa Rebimbas (i), GOP

State House - District 70

Stephen Samela, Dem

State House - District 71

Anthony D'Amelio (i), GOP

State House - District 72

Larry Butler (i), Dem

State House - District 73

Ronald Napoli (i), Dem

State House - District 74

Stephanie Cummings (i), GOP

State House - District 74

Michael DiGiovancarlo, Dem

State House - District 75

Geraldo Reyes (i), Dem

State House - District 76

John Piscopo (i), GOP

State House - District 76

Paul Honig, Dem

State House - District 77

Cara Pavalock-D'Amato (i), GOP

State House - District 77

Andrew Rasmussen-Tuller, Dem

State House - District 78

Whit Betts (i), GOP

State House - District 79

David Rackliffe, GOP

State House - District 79

Christopher Ziogas (i), Dem

State House - District 80

Gale Mastrofrancesco (i), GOP

State House - District 80

Corky Mazurek, Dem

State House - District 81

John Fusco (i), GOP

State House - District 81

Dagmara Scalise, Dem

State House - District 82

Buddy Altobello (i), Dem

State House - District 83

Lou Arata, GOP

State House - District 83

Catherine Abercrombie (i), Dem

State House - District 84

Hilda Santiago (i), Dem

State House - District 84

Richard Cordero, Lib

State House - District 85

Weston Ulbrich, GOP

State House - District 85

Mary Mushinsky (i), Dem

State House - District 86

Vincent Candelora (i), GOP

State House - District 86

Vincent Mase, Dem

State House - District 87

Dave Yaccarino (i), GOP

State House - District 88

Kathy Hoyt, GOP

State House - District 88

Joshua Elliott (i), Dem

State House - District 89

Lezlye Zupkus (i), GOP

State House - District 89

Edward Maher, Dem

State House - District 90

Craig Fishbein (i), GOP

State House - District 90

Jim Jinks, Dem

State House - District 91

Michael D'Agostino (i), Dem

State House - District 92

Pat Dillon (i), Dem

State House - District 93

Toni Walker (i), Dem

State House - District 94

Robyn Porter (i), Dem

State House - District 95

Juan Candelaria (i), Dem

State House - District 96

Eric Mastroianni, GOP

State House - District 96

Roland Lemar (i), Dem

State House - District 97

Erin Reilly, GOP

State House - District 97

Alphonse Paolillo (i), Dem

State House - District 98

Sean Scanlon (i), Dem

State House - District 99

Joseph Zullo, GOP

State House - District 99

James Albis (i), Dem

State House - District 100

Anthony Gennaro, GOP

State House - District 100

Quentin Phipps (i), Dem

State House - District 101

Noreen Kokoruda (i), GOP

State House - District 101

John-Michael Parker, Dem

State House - District 102

Marc Riccio, GOP

State House - District 102

Robin Comey (i), Dem

State House - District 103

Pam Salamone, GOP

State House - District 103

Liz Linehan (i), Dem

State House - District 104

Shamyra Rivers, GOP

State House - District 104

Kara Rochelle (i), Dem

State House - District 105

Nicole Klarides-Ditria (i), GOP

State House - District 105

Christopher Bowen, Dem

State House - District 106

Mitch Bolinsky (i), GOP

State House - District 106

Rebekah Harriman-Stites, Dem

State House - District 107

Stephen Harding (i), GOP

State House - District 108

Patrick Callahan, GOP

State House - District 108

Danette Onofrio, Dem

State House - District 109

Michael Henry, GOP

State House - District 109

David Arconti (i), Dem

State House - District 110

Erin Domenech, GOP

State House - District 110

Bob Godfrey (i), Dem

State House - District 111

Robert Hebert, GOP

State House - District 111

Aimee Berger-Girvalo, Dem

State House - District 112

JP Sredzinski (i), GOP

State House - District 113

Jason Perillo (i), GOP

State House - District 113

Elaine Matto, Dem

State House - District 114

Daniel DeBarba, GOP

State House - District 114

Mary Welander, Dem

State House - District 115

Dorinda Borer (i), Dem

State House - District 116

Michael DiMassa (i), Dem

State House - District 117

Charles Ferraro (i), GOP

State House - District 117

Tony Sutton, Dem

State House - District 118

Erik Smith, GOP

State House - District 118

Kim Rose (i), Dem

State House - District 119

Kathy Kennedy (i), GOP

State House - District 119

Bryan Anderson, Dem

State House - District 120

James Feehan, GOP

State House - District 120

Phillip Young (i), Dem

State House - District 121

Edward Scinto, GOP

State House - District 121

Joseph Gresko (i), Dem

State House - District 122

Ben McGorty (i), GOP

State House - District 122

Jose Goncalves, Dem

State House - District 123

David Rutigliano (i), GOP

State House - District 123

Sujata Gadkar-Wilcox, Dem

State House - District 123

Brandon Cousins, Lib

State House - District 124

Jasmin Sanchez, GOP

State House - District 124

Andre Baker (i), Dem

State House - District 125

Thomas O'Dea (i), GOP

State House - District 125

Steven Eno, Dem

State House - District 126

Lee Girisby, GOP

State House - District 127

Peter Perillo, GOP

State House - District 127

Jack Hennessy (i), Dem