LA PAZ, Bolivia (AP) — El gobierno boliviano declaró el alerta epidemiológica para evitar el ingreso de la viruela símica al país.

“En Argentina (vecino a Bolivia) se sospecha de un caso y nosotros como país estamos tomando las previsiones necesarias para prepararnos”, explicó el miércoles el ministro de Salud, Jeyson Auza, en radio Fides.

La medida es preventiva y busca unificar acciones en las nueve regiones bolivianas con un protocolo para atender la enfermedad.

“No podemos permitir que se genere zozobra ni miedo ante la posibilidad de un caso sospechoso”, añadió Auza.

La autoridad explicó que la viruela del mono no presenta mayores complicaciones y no existe un tratamiento específico, sino que se realiza según la sintomatología. También aseguró que en el país no existe una vacuna específica.

El domingo autoridades sanitarias argentinas reportaron un posible primer caso de viruela símica mientras que el pasado viernes el gobierno peruano también lanzó una alerta epidemiológica por la enfermedad como medida preventiva.

La medida se da en momentos en que hay un aumento en los contagios de COVID-19 que las autoridades temen que pueda derivar en una quinta ola que se extendería hasta mediados de junio. La víspera el Ministerio de Salud reportó 300 nuevos casos.

Bolivia ha registrado hasta ahora 907.767 casos y 21.945 por el nuevo coronavirus.