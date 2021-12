Bloquean acuerdo petrolero entre Israel y EAU

TEL AVIV, Israel (AP) — Un acuerdo petrolero clandestino que habría convertido un paraíso del buceo autónomo israelí en un punto de ruta para el petróleo emiratí con destino a los mercados de Occidente ha sido bloqueado efectivamente, informó la ministra de Medio Ambiente de Israel el jueves.

Tamar Zandberg dijo a la cadena Army Radio de Israel que luego que el Ministerio de Justicia opinó que su agencia tenía la autoridad de limitar las actividades de la corporación propiedad del gobierno de Israel firmadas en el acuerdo, “el trato no puede ser realizado”.

“El acuerdo existe en papel pero no hay manera de realizarlo”, declaró la funcionaria. “Ellos no traerán más buques cisterna que los permitidos actualmente. Es decir, el trato no puede ser realizado”.

El acuerdo secreto habría incrementado considerablemente el número de buques cisterna atracando y descargando en la ciudad turística israelí de Eilat. El trato quedó detenido el año pasado entre la corporación de oleoductos EAPC, propiedad del gobierno israelí, y MED-RED Land Bridge, una empresa conjunta israelí-emiratí, después que el acuerdo histórico estableció lazos diplomáticos formales entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos.

Funcionarios de alto rango del gobierno del exprimer ministro Benjamin Netanyahu —entre ellos sus exministros de Energía, del Exterior y de Medio Ambiente— dijeron que se enteraron del acuerdo hasta que éste fue anunciado el año pasado tras la firma de los pactos en la Casa Blanca.

Elogiada inicialmente como una medida que podría consolidar los lazos diplomáticos en ciernes y favorecer las ambiciones de Israel en el sector energético, el nuevo gobierno israelí que tomó juramento este año ordenó una revisión del acuerdo.

Durante la revisión, el Ministerio de Protección Ambiental congeló las operaciones de expansión planeadas por la compañía, limitando el número de cisternas permitidos en el Golfo de Eilat y bloqueó el acuerdo.