"Black Widow" atrae audiencias récord en tiempos de pandemia

Jay Maidment/AP

Incluso con la opción de ver “Black Widow” en casa, las audiencias acudieron a los cines en cifras récord el fin de semana para ver la primera película de Marvel que se estrena en dos años.

El estudio Walt Disney Co. informó el domingo que la película generó una cantidad estimada de 80 millones de dólares en cines de Estados Unidos y Canadá. Sumado a los 78 millones de dólares que generó a nivel internacional y a los 60 millones de dólares de las rentas en el Premier Access de Disney+, “Black Widow” recaudó 215 millones de dólares en su fin de semana de estreno. El estudio dijo que es el mejor el fin de semana de estreno desde que “Star Wars: The Rise of Skywalker” debutó en 2019, antes de la pandemia de coronavirus.