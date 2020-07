En esta foto del 13 de julio del 2013, celulares viejos llenan un depósito en un almacén de la compañía Out Of Use en Beringen, Bélgica. La montaña global de televisores, celulares y otros productos electrónicos desechados alcanzó un nivel récord el año pasado, de acuerdo con un reporte global dado a conocerse el jueves. (AP Foto/Geert Vanden Wijngaert) less