ALBUQUERQUE, Nuevo México, EE.UU. (AP) — El auditor de Nuevo México, Brian Colón, se postuló a la secretaría de Justicia de ese estado el jueves.

El demócrata Colón desea seguir el ejemplo de su amigo y excolega de trabajo Héctor Balderas, quien está a punto de concluir su segundo período en el cargo. Balderas también fue auditor estatal antes de ser secretario de Justicia.

Colón, de 51 años, es la primera persona en postularse al cargo que ha sido ocupado por demócratas por casi un siglo. El cargo ha sido ocupado por republicanos sólo tres veces en los 110 años de historia del estado.

Colón considera la campaña como una oportunidad para tomar “el próximo paso” y afirma estar motivado por sus raíces como residente de Nuevo México y el deseo de servir a su comunidad. Recordó las penurias que sufrió de joven, siendo pobre y teniendo que mantener a su madre y sus hermanos cuando su padre murió a temprana edad.

Se autocalifica de luchador y promete proteger a las familias de Nuevo México, considerando la seguridad pública una de sus máximas prioridades en caso de obtener el cargo.

“No tendremos comunidades prósperas si no tenemos comunidades seguras. Nuestro potencial en Nuevo México se ha visto limitado”, expresó en entrevista con The Associated Press.

“Hemos gozado de gran éxito, pero estoy convencido de que ese éxito sigue siendo limitado. Quiero garantizar que se le conozca a Nuevo México como un lugar donde se protege al consumidor y donde la seguridad pública es la máxima prioridad”, añadió.