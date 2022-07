Argentinos envían mensajes espaciales para Maradona

This is a carousel. Use Next and Previous buttons to navigate 2 1 of 2 Gustavo Garello/AP Show More Show Less 2 of 2 Gustavo Garello/AP Show More Show Less



BUENOS AIRES (AP) — Decenas de personas acudieron el sábado a la apertura de la experiencia Tango Dios, el avión de Maradona, en las afueras de Buenos Aires, para hablar con un holograma de su ídolo y dejarle mensajes, un barrilete cósmico literal, que serán enviados al espacio para el astro futbolístico, fallecido hace más de un año y medio.

“Te emocionas, tienes que armar un videíto y no pudimos hablar… Porque sentimos que estábamos hablando con Dios, la verdad que estábamos hablando con Diego y la verdad es que nos emocionamos muchísimo”, relató a The Associated Press Alejandra Flores, que se acercó a vivir esta experiencia con sus hijas y pareja.